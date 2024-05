Puso el celular en el freezer para que se enfriará pero nada resultó como esperaba

Un hombre grabó cómo quedó el dispositivo móvil y subió el video a TikTok.

A través de redes sociales, un joven mexicano compartió cómo su intento de bajar la temperatura de su iPhone terminó en desastre: rompió la pantalla del dispositivo. El incidente generó una gran cantidad de reacciones y comentarios en plataformas digitales, destacando los riesgos de seguir ciertos consejos populares sin verificar su efectividad y seguridad.

TikTok, una de las plataformas digitales más importantes de la actualidad, es un espacio donde miles de usuarios comparten y disfrutan de contenido diverso cada día. Entre los consejos más comunes que circulan se encuentra la idea de que si un celular se calienta, meterlo en el congelador puede regular su temperatura y permitir que se cargue sin problemas. Sin embargo, este método puede resultar en una verdadera tragedia si no se maneja con cuidado, como le ocurrió a este joven.

En un video viral, el chico confiesa que la pantalla de su iPhone se rompió debido a que intentó bajar la temperatura de su celular metiéndolo en el congelador. “Me acaba de pasar, una pendejada por pendejo. En la tarde estaba en la calle, hacía mucho calor, puse el iPhone a cargar y me apareció el aviso de esperar a que baje su temperatura. Yo dije, ‘he visto que lo meten al congelador’, me puse a ver una película, estaba entretenida y se acabó. Quise chequear mi celular y recordé que lo había dejado en el congelador. Lo saqué y la pantalla ya estaba estrellada, y ahora tampoco carga”, explicó en el video.

El joven mostró en otro video cómo su pantalla terminó estrellada y confirmó que aún no puede cargar su móvil. La reacción de los usuarios en redes no se hizo esperar, con muchos compartiendo anécdotas similares y ofreciendo sus propias soluciones.

El video obtuvo más de 230 mil visualizaciones en la red social. “Ah es el 11, todo bien”, “Saca una captura de pantalla jajajaja”, “Gracias a sus actos es que tengo trabajo bendito, Dios”, “Al menos graba jajaja”, “Del 11 está barato arreglarlo”, “Al menos no tronó el lente de la cámara jajajaja”, “Creo que ya es muy tarde jaja, pero podrías cargarlo de manera inalámbrica”, “Que a tiempo vi este video. Anoche me pasó eso y por flojera no lo metí al refri (lo hubiera dejado horas porque soy descuidada)”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.