Kicillof volvió a apuntar contra Milei: “A los que no somos Elon Musk, nos tiene medio tarados”

El gobernador bonaerense cruzó al Presidente por su recorte a la obra pública. "Es una idiotez que todo lo va a resolver el privado. Nos toman de idiota", sostuvo.

Axel Kicillof volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei por la paralización de la obra pública. "Es una idiotez que todo lo va a resolver el privado. Nos toman de idiota", dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que agregó: "A los que no somos Elon Musk, nos tiene medio tarados".

"La sociedad argentina, en estos meses de Milei, está sufriendo mucho, dicen como cada vez que gobierna el neoliberalismo que es un sufrimiento con un destino y con un propósito, que es atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida", arrancó Kicillof su discurso en General Lavalle, donde inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud en Paraje Pavón.

Comparó esa recurrente alusión al "sacrificio" con otras frases, como "hay que pasar el invierno", "el segundo semestre" o "la luz al final del túnel".

Deslizó críticas contra Luis Caputo, ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, asesor y futuro ministro. "No son distintos son los mismos de siempre para hacer determinadas cosas", dijo el gobernador, que también mencionó a Patricia Bullrich.

Luego cargó contra la defensa férrea de Milei sobre la iniciativa privada, en medio del ajuste y la paralización de la obra pública.

"Es una idiotez que todo lo va a resolver el privado. Nos toman de idiota. El otro día lo escuchaba decir que si una comunidad necesita un puente los vecinos van a hacer una vaquita para hacer el puente", expresó Kicillof.

Y profundizó: "Parece que nos tiene a los argentinos, a los que no son Elon Musk, nos tiene medio tarados. Te puede convencer que un puente lo van a hacer los vecinos juntando guita... No existe en el planeta eso. Ni la infraestructura ni la seguridad ni la salud ni la educación se hacen juntando plata entre los vecinos. O la hace el estado o no la hace nadie. Nos quieren condenar a un pueblo sin salud, educación, todo lo demás es verso y, mientras, timba financiera".