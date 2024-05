Villarruel publicó los dictámenes de Ley Bases y paquete fiscal: “Orgullosa de quienes me acompañan día a día”

La vicepresidenta hizo un posteo en X en donde agradeció al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que logró destrabar la negociación y a su equipo. Ahora resta fijar una fecha para el debate en el recinto.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, oficializó esta tarde los dictámenes de la ley Bases y el paquete fiscal. De esta manera y, con las firmas correspondientes, los despachos de mayoría -plagados de disidencias- podrán aterrizar en el recinto, siempre y cuando se cumplan primero los siete días reglamentarios. El visado de los dictámenes se dio tras 24 horas cargadas de tensión en la Cámara alta. Ayer, los plenarios de comisiones que discutieron los temas tuvieron que pasar a cuarto intermedio. Los textos no tenían acuerdos blindados y los legisladores de la oposición dialoguista hicieron venir al Senado al flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que otorgara concesiones por doquier y finalizar la negociación. “Tenemos dictamen en la ley Bases y en la Ley de Paquete Fiscal. Quiero agradecer el trabajo conjunto de los senadores y el Jefe de Gabinete y equipo, pero principalmente del grupo de trabajo del Senado, que incluso de madrugada han trabajado y aportado su esfuerzo para que el Presidente Javier Milei tenga las leyes que envió a nuestro Senado. Orgullosa de quienes me acompañan día a día”, señaló Villarruel en la red social X. A pesar de lo ocurrido ayer, lo cierto es que, detrás de la promocionada aparición de Francos, el casi papelón fue salvado anoche entre el jefe de Gabinete y la vicepresidenta. De hecho, los senadores pidieron la presencia obligatoria de la titular de la Cámara alta para garantizar la palabra de los acuerdos que se consumaron. Números y firmas La comisión de Presupuesto y Hacienda (Atauche) tiene 17 integrantes, de los cuales 10 son del oficialismo y la oposición dialoguista; el resto, del kirchnerismo. Misma situación corre la de Legislación General -cabecera de debate de la ley Bases-, que maneja el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. La de Asuntos Constitucionales está liderada por el peronista disidente Edgardo Kueider y cuenta con 19 integrantes: 11 del oficialismo y la oposición dialoguista, y ocho kirchneristas. Para que un dictamen pueda convertirse en tal, se precisan las rúbricas de la mitad más uno de los integrantes de cada una de las comisiones. No hace falta que sean sobre el mismo texto, ya que pueden haber varios despachos. Bajo esas consideraciones, la ley Bases, que fue tratada por las tres comisiones en plenario, consiguió las firmas de Atauche, Abdala, Juan Carlos Pagotto, Carmen Álvarez Rivero, Rodolfo Suárez, Juan Carlos Romero, Mariana Juri, Luis Juez, Sonia Rojas Decut y Andrea Cristina. En tanto, lo hicieron en disidencia Eduardo Vischi, Flavio Fama, Lucila Crexell, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco, José María Carambia, Alejandra Vigo, Mónica Silva y Guadalupe Tagliaferri. Por su parte, Kueider se diferenció de todos al rubricar “en disconformidad”. Hay dos radicales que no firmaron: Martín Lousteau, que presentará un dictamen propio, y el bonaerense Maximiliano Abad. Es decir, un dictamen más que ajustado. En tanto, el paquete fiscal sólo fue analizado por la de Presupuesto y Hacienda. Por ende, las firmas del despacho de mayoría fueron las de Atauche y Romero. El resto, en disidencia: Fama, Tagliaferri, Blanco, Zimmermann, Vigo, Cristina, Silva. Por su parte, Lousteau presentará un despacho individual en los próximos días.