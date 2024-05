Lamela se refirió a un posible regreso a River y bancó a Demichelis

El volante que acaba de quedar libre de Sevilla y volvió a la Argentina por unos días se refirió a la chance de que lo contacten desde el Millonario.

El volante Erick Lamela, surgido de River y que acaba de finalizar su contrato con el Sevilla de España, aseguró este jueves que nadie lo llamó para regresar al Millonario pero no le cerró la puerta, aunque aclaró que su objetivo es recuperarse de una lesión.

En una rueda de prensa que brindó en el aeropuerto luego de haber arribado al país para descansar unos días tras finalizar la temporada, el zurdo de 32 años se refirió a un hipotético regreso al conjunto de Núñez, algo de lo que había hablado en su adiós de España: "A River siempre lo llevo en mi corazón pero lo primero que quiero es recuperarme y estar bien".

A su vez, al ser consultado sobre si está en condiciones de negociar con el Millonario o le interesaría, no dio rodeos: "Hasta ahora no me llamó nadie, vivo el día a día y mi intención es poder volver bien". Sin embargo, confirmó que en la Argentina el único club en el que jugaría es la Banda.

El medipunta con pasado en la Roma y Tottenham sufrió a principios de mes un esguince leve del ligamento lateral interno de la rodilla derecha del que se está recuperando y contó que pronto comenzará a correr para ponerse bien físicamente.

Por otro lado, Lamela, primo de Agustín Palavecino, futbolista del actual plantel de River que dejará el club para jugar en el Necaxa de México, defendió el discutido ciclo de Martín Demichelis que levantó la Liga Profesional, Supercopa Argentina y Trofeo de Campeones: "Me gusta este River, consiguió tres títulos y creo que hay que respetarlo y bancarlo".