Mónica Farro habló tras los rumores de crisis con su esposo Leandro Herrera

La modelo no negó que tuvo una típica discusión con su pareja, pero le sorprendió cómo se sobredimensionó el hecho en las últimas horas.

Mónica Farro desmintió este jueves los rumores de separación con su esposo Leandro Herrera. De acuerdo a la versión extendida, la pareja supuestamente se distanció hace cinco meses y la artífice habría sido, ni más ni menos, que la expareja del entrenador físico.

Paradójicamente, el tema se difundió a tan solo horas del estreno en calle Corrientes de la obra El Plan, en la que Farro actualmente participa. No obstante, la actriz aclaró que no existe tal ruptura y que con el deportista apenas transita por un típico desacuerdo de pareja: “Con Lean estamos juntos, tranquilos en una discusión, pero nada que no se pueda superar”.

En cuanto a este rumor, Mónica cree conocer el origen. Explicó que quizás surgió en la noche de este miércoles, cuando decidió no asistir a una cena junto con el elenco de El Plan por el motivo ya planteado. Alguien del grupo excusó su ausencia y este dato fue captado por un ajeno que se habría encargado de difundir la falsa información.

Por esta razón, Mónica se sorprendió ante el revuelo que tomó esta versión no confirmada: “Mis problemas los cuento yo. No necesito que ningún tercero lo vaya a contar. Si a mí me pasa algo y me voy a separar, es definitivo o algo para bien o para mal, yo lo voy a contar. Por eso me parece extraño”.