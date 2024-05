Las chances que tiene Boca de meterse en el Mundial de Clubes 2025: ¿qué necesita?

El Xeneize está segundo por ranking y tiene argumentos para ilusionarse con participar de la competición que se jugará en Estados Unidos, a la que ya sacó boleto River.

Con la reciente clasificación de River al Mundial de Clubes 2025, que se celebrará en Estados Unidos, se abre una plaza adicional para la Conmebol a través del ranking. Actualmente, Boca Juniors ocupa esa posición, pero su situación es precaria ya que no está participando en la Copa Libertadores, lo que impide incrementar sus puntos.

Aunque el Xeneize tiene una ventaja significativa, depende del desempeño de otros equipos. Nacional de Uruguay es su principal amenaza, mientras que San Lorenzo y Talleres también representan un riesgo, especialmente si uno de estos equipos argentinos se consagra campeón.

Olimpia, con 57 puntos, es el competidor más cercano a Boca, que tiene 71 puntos. Sin embargo, Olimpia tampoco participa en la Libertadores este año, lo que limita sus posibilidades de ascender en el ranking. Por tanto, el enfoque principal para el equipo de Diego Martínez está en Nacional, que actualmente tiene 56 puntos.

Para que Nacional supere a Boca, el equipo uruguayo necesita llegar a las semifinales de la Libertadores, ganando tres de los cuatro partidos entre octavos y cuartos de final, y empatando el restante. Estos resultados, junto con los puntos adicionales por avanzar de ronda, sumarían 16 puntos, desplazando así a Boca del Mundial de Clubes.

Además, Boca debe vigilar el desempeño de otros equipos argentinos. Si San Lorenzo o Talleres ganan la Libertadores, Boca quedaría automáticamente fuera, independientemente del ranking, debido a la regla que limita a dos equipos del mismo país, a menos que sean más campeones de la misma nacionalidad. River ya ha asegurado el primer cupo por ranking.

En un tercer plano, Boca también debe estar atento a los equipos bolivianos, como The Strongest o Bolívar. Aunque parece improbable que superen a Boca, necesitarían llegar a la final ganando todos sus partidos y perdiendo solo en penales para alcanzar esa posición.

El beneficio que tiene Boca si River gana la Libertadores

Curiosamente, Boca podría beneficiarse si River gana la Libertadores. Si River logra su quinta Copa el 30 de noviembre, liberaría un lugar en el ranking, permitiendo que Boca mantenga su plaza independientemente del desempeño de Nacional u otros rivales, quienes se encuentran en desventaja significativa.

La carrera por el Mundial de Clubes:

• Boca: 71 puntos (no podrá sumar)

• Olimpia: 57 puntos (no podrá sumar)

• Nacional: 56 puntos

• Bolívar: 43 puntos

• The Strongest: 43 puntos

• Talleres: 43 puntos

• Colo Colo: 31 puntos

El Mundial de Clubes 2025 reunirá a los campeones de cada confederación entre 2021 y 2024 (Palmeiras, Flamengo y Fluminense) y, por parte de la Conmebol, sumará a los dos mejores clasificados en el ranking general, basado en la metodología de tres unidades por victoria, una por empate y tres por pasar de fase en la Libertadores.