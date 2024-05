Viajes de Milei: un abogado denunció al Presidente por malversación de fondos y abuso de autoridad

La presentación realizada en Comodoro Py fue ratificada por Daniel Trava. Se dio traslado a Fiscalía N° 1.

A raíz de los viajes de Javier Milei al exterior, y mientras se encuentra de gira por los Estados Unidos, un abogado particular denunció al Presidente por presunta malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia, presentada el lunes, fue ratificada vía zoom hoy en el Juzgado Federal N°4 que tiene al frente a Ariel Lijo, nominado por el Gobierno para ocupar un lugar en la Corte Suprema de la Nación. "Solicité que se evacúen las pruebas y ratifiqué la denuncia en todos sus términos", dijo a Ámbito el abogado Daniel Trava. Y expresó que se le dio traslado a la Fiscalía N°1, a cargo de Ramiro González en forma interina. La fiscalía, ahora, está en condiciones de tomar las primeras medidas de prueba o hacer los primeros pedidos. Luego, restará ver si el juez Lijo accede o no. La presentación en Comodoro Py, registrada bajo número CFP 2018/2024, apunta a la sospecha respecto del financiamiento de los viajes del Presidente, ya que para el denunciante no son viajes de Estado o por lo menos no están debidamente justificados, según dice la denuncia. El relevamiento de Trava indica que Milei realizó "10 viajes entre diciembre de 2023 y mayo de 2024: 5 al interior del país y 5 al exterior". "En los casos denunciados, fueron viajes realizados por quien ejerce la primera magistratura de la nación, acompañado por funcionarios públicos designados por este o por sus Ministros; que no fueron viajes oficiales, ya que estos, son únicamente los realizados por invitación de otros gobiernos. En definitiva, entiendo que fueron viajes privados, recreativos y realizados al amparo de la investidura presidencial y posiblemente financiados con caudales públicos, los cuales sin ningún lugar a dudas, se encontraban dispuestos para fines de gobierno y no de solaz del presidente" (sic), señala el texto. Entre otros reclamos, Trava pide que se "indiquen con qué fondos fueron erogados dichos gastos; a saber: a) Si fueron con Fondos Públicos, indiquen la Partida Presupuestaria afectada; b) Si los gastos fueron erogados con fondos personales, indiquen los gastos desglosados por viajante, indicando la forma en que abonó los mismos; si con cheque (copia de estos) si con Tarjeta de Crédito (copia de los resúmenes)".