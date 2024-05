Marixa Balli reveló el profundo deseo de ser mamá

Por primera vez la angelita reveló cuánto le hubiese gustado ser madre y reveló que no pierde las esperanzas. Aquí, los planes de la morocha para tener un hijo.

La bailarina, exvedette y actual empresaria Marixa Balli abrió su corazón como nunca antes sobre su sueño de ser madre en el programa de streaming que Ángel de Brito conduce en Bondi y que luego compartieron a la noche en LAM (América TV), donde se desempeña como angelita.

“Me hubiese gustado ser madre. Y bueno, a veces estoy pensando en la adopción. Después del accidente (varios años atrás), estuve muy complicada, en terapia intensiva y no lo pude concretar. Fue un gran sueño de siempre, pero cuando la vida te pone palos, ¿qué podés hacer?”, confesó Balli ante la consulta de algún sueño pendiente.

Al tiempo que agregó: “A mí me encantan los niños. Me hubiese encantado casarme, mi fantasía era entrar a la Iglesia vestida de blanco. En ese momento, con las parejas no se daba y yo estaba muy abocada a mi laburo, no quería cortar. También pasa que, cuando sos muy chica y te va muy bien siendo muy jovencita, pensás que la vida es eterna y ves el momento, no el futuro”.

Por último, Marixa Balli se sinceró al extremo al confiar que no pensó "en ese momento en el futuro y tampoco pensé que me iba a accidentar y que va a quedar tan dañado el cuerpo y en terapia intensiva. Son cosas que pasan y por algo será”.