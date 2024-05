El periodista Marcelo Longobardi arremetió contra Javier Milei: “Se cree un profeta”

Criticó duramente su gestión y lo acusó de arruinar ideas liberales con su imbecilidad.

En una explosiva intervención en su programa de Radio Rivadavia que se volvió viral, el periodista Marcelo Longobardi criticó de un modo brutal al presidente Javier Milei, señalando su incompetencia en la gestión diaria y calificando sus extravagancias como una amenaza para las ideas liberales que pretende defender. Longobardi no se contuvo al declarar que Milei está arruinando las ideas liberales "en el altar de la imbecilidad".

El histórico conductor radial Marcelo Longobardi, conocido por sus ideas liberales, sorprendió a sus oyentes con una crítica feroz al presidente Javier Milei. En lugar de celebrar las políticas liberales del mandatario, a las que él promocionó toda su vida, esta vez cuestionó la gestión diaria y las decisiones del presidente, acusándolo de una desconexión total con la realidad argentina.

"El presidente no tiene gestión, está desconectado," sentenció Longobardi. "Él es un profeta que anda por el mundo. Quién sabe, él interpretó a la elección así... Lo cierto es que las personas interpretan las cosas de acuerdo a como mejor les parece. Por ahí interpretó que lo votamos para que ande por el mundo explicándole a los alumnos de Stanford qué hacer ante una persona que está por morirse de hambre, si lo dejamos morir o si se salva solo", esgrimió.

Las críticas de Longobardi no se limitaron al presidente. También se dirigieron a varios de sus ministros, destacando la falta de experiencia y capacidad en su equipo: "La señora Petovello no está a la altura, no la conozco, será una persona de bien, pero alguien sin experiencia no puede tener sobre su espalda cuatro ministerios," afirmó. "No le pedimos que mande un cohete a la luna, le pedimos que sepa qué hacer con la leche en polvo."

El periodista también tuvo duras palabras para la canciller Mondino y el ministro de Economía Caputo. Criticó a Mondino por no haber evitado la controversial visita del presidente a Nayib Bukele en El Salvador, y a Caputo por su gestión económica. "El ministro de Economía Caputo sigue 'treidiando' bonos, pero nadie tiene la más puta idea del rumbo económico en Argentina", denunció Longobardi. "El presidente está generando una degradación en la historia, a la trascendencia, e incluso a la nobleza de las ideas liberales."

Longobardi no se detuvo ahí, comparando la situación actual con la de otro expresidente argentino. "Va a terminar igual que terminó lamentablemente Carlos Menem," dijo. "Es cierto que Menem planteó en su momento ideas liberales importantes que terminaron manchadas como consecuencia de episodios visibles de corrupción. Lo cierto en el caso de Milei es que exhibe las mismas ideas, aún en un plano un poco más extravagante, y va a terminar arruinando sus ideas en el altar de la imbecilidad."