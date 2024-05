Nayet Kademian: “La sociedad quiere que mejore su poder adquisitivo”

La analista política Nayet Kademian, analizó en Radio Panorama la imagen del presidente Javier Milei.

La analista política Nayet Kademian, fue entrevistada en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama donde se refirió a la imagen del periodista Javier Milei. En la oportunidad dijo que hay una grieta en el nivel de aceptación y que ya no es entre kirchnerismo y antikirchnerismo, sino entre los que están a favor y en contra de la gestión del libertario.

“Hay una grieta en el nivel de imagen, de los que están a favor de Mile y los que están en contra. El 47% de la sociedad acepta la gestión de Milei. Lo más contundente es la grieta, es llamativo considerando que estamos atravesando el ajuste más brutal. Javier Milei sigue teniendo una imagen positiva. La gente dice que el ajuste lo estamos pagando todos. La sociedad argentina le otorga tolerancia, hay expectativa, esperanza. Hay una oposición que está perdida, que no le puede marcar la agenda al Gobierno y no puede responder a los requerimientos de la opinión pública”, señaló Kademian.

Asimismo, indicó: “No sabemos hasta cuándo dura la esperanza si no hay respuesta económica. Pero hay un núcleo duro que apoya a Milei, que está dispuesto a bancarlo pase lo que pase. Los salarios no le están ganando a la inflación; el argentino entendió que el ajuste iba a ser duro y que esta reducción de la inflación es por la caída del consumo. Por primera vez bajar la inflación no aparece como prioridad para los argentinos. Es como que la sociedad está yendo más rápido que lo que está yendo el Gobierno. La sociedad quiere mejorar su poder adquisitivo y que aumenten los salarios”.