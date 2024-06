Cómo elegir el shampoo ideal para lograr una cabellera brillante y saludable

Estos productos poseen componentes que cumplen propósitos específicos. Un reconocido estilista dio detalles sobre qué efectos tienen en el cabello y una guía sobre cómo utilizarlos para lograr tener un pelo sano y radiante.

Una de las cosas que más me gustan de mi profesión es estar a la tendencia de los nuevos productos, los del pasado que funcionan, y los que están ahí, pero que nadie entiende para qué sirven.

En esta ocasión me gustaría explicarte de un producto que muchas veces se pasa por alto o no se le presta mucha importancia, pero que está creando una tendencia en la industria de los productos para el cuidado del cabello, y este es el shampoo de limpieza profunda, y el detox y clarificante.

Entonces, como experto en cuidado del cabello y tendencias, tengo la responsabilidad de aclarar por qué son fundamentales para mantener un cabello saludable y hermoso. Cada uno tiene su propósito y beneficios específicos, así que vamos a desglosarlos para que sepas quién los debe de usar, cómo y cuándo.

Shampoo clarificante o clarificador

Diferencia y beneficios:

La función de este shampoo es abrir la cutícula y limpiarla desde dentro hacia afuera. Se usa en los salones de belleza cuando se quiere aplicar tratamientos profundos, como la queratina, donde el producto tiene que penetrar la fibra capilar, entonces hay que abrir la cutícula antes de aplicar el tratamiento. El shampoo clarificante está diseñado para eliminar acumulaciones de productos, aceites y residuos del cuero cabelludo y del cabello. Es especialmente útil si usas muchos productos de peinado, como gel, spray o cremas, ya que estos pueden dejar residuos que un shampoo regular no puede eliminar completamente.

Modo de aplicación:

El shampoo clarificante no es muy recomendable usarlo en la casa, se lo dejamos a los expertos en el salón. Además, es fuerte, y no recomendaría lo uses de manera frecuente.

Quién puede usarlo:

Ideal para personas que quieren hacerse tratamientos profundos que cambien la textura del cabello como los tratamientos de queratina, los alisados y rizados permanentes. Si tienes el cabello graso o usas muchos productos de peinado. No se recomienda para cabello teñido o muy seco, ya que puede ser un poco agresivo y eliminar los aceites naturales del cabello.

Shampoo desintoxicante (detox)

Diferencia y beneficios:

Purifica los contaminantes ambientales que afectan al cabello y el cuero cabelludo de contaminantes ambientales y toxinas. Contiene ingredientes que ayudan a eliminar impurezas profundas y a revitalizar el cabello.

Modo de aplicación:

Se puede usar una vez a la semana. Aplica una cantidad adecuada sobre el cabello mojado, masajea suavemente el cuero cabelludo y el cabello durante unos minutos, y enjuaga bien. Es beneficioso seguir con un tratamiento acondicionador o una mascarilla hidratante.

Quién puede usarlo:

Es adecuado para cualquier tipo de cabello, especialmente para aquellos que viven en áreas urbanas con alta contaminación. No es ideal para uso diario, ya que puede ser demasiado intensivo.

Shampoo de limpieza profunda

Diferencia y beneficios:

Desde mi punto de vista, el shampoo de limpieza profunda es uno de los mejores que hemos creado, ya que elimina acumulaciones de productos para el cabello como geles, sprays, ceras y acondicionadores sin enjuague. Limpia los residuos de aceites naturales y sebo que se acumulan en el cuero cabelludo, permitiendo que los folículos respiren y el cabello crezca más fuerte y grueso. Y estos son solo unos de los beneficios:

1. Purificación del cabello:

Desintoxica el cabello de impurezas y contaminantes ambientales.

el cabello de impurezas y contaminantes ambientales. Elimina los minerales del agua dura que pueden dejar el cabello opaco y sin vida.

2. Mejora la salud del cuero cabelludo:

Ayuda a prevenir problemas del cuero cabelludo como la caspa y la irritación .

y la . Promueve un cuero cabelludo limpio y saludable, lo cual es crucial para el crecimiento del cabello.

3. Aumenta la eficacia de otros productos:

Permite que los tratamientos capilares y acondicionadores penetren mejor , aumentando su eficacia.

, aumentando su eficacia. Mejora la capacidad del cabello para absorber nutrientes de otros productos.

Usos del shampoo de limpieza profunda

Frecuencia de uso:

Utilizar una vez por semana o cada dos semanas, dependiendo de la frecuencia que te laves el pelo, de la cantidad de productos que uses y la acumulación que experimentes.

Modo de aplicación:

Aplica una cantidad generosa sobre el cabello mojado. Masajea bien el cuero cabelludo y el cabello desde la raíz hasta las puntas. Deja actuar por unos minutos para una limpieza más profunda. Enjuaga completamente y sigue con un buen acondicionador hidratante o una mascarilla.

Quién debe usarlo:

Personas con cabello graso: aquellos que tienen un cuero cabelludo graso y sienten que su cabello se ensucia rápidamente.

aquellos que tienen un cuero cabelludo graso y sienten que su cabello se ensucia rápidamente. Usuarios frecuentes de productos de peinado: si usas muchos productos de peinado como gel, mousse, spray para el cabello o ceras.

si usas muchos productos de peinado como gel, mousse, spray para el cabello o ceras. Nadadores: personas que nadan regularmente en piscinas con cloro, ya que ayuda a eliminar los residuos de cloro.

personas que nadan regularmente en piscinas con cloro, ya que ayuda a eliminar los residuos de cloro. Personas que viven en áreas urbanas: aquellos que están expuestos a altos niveles de contaminación y contaminantes ambientales.

Quién no debe usarlo:

Cabello teñido o tratado químicamente: no se recomienda para cabello recién teñido o que haya recibido tratamientos químicos como la permanente, el alisado o pintado, ya que puede desvanecer el color o afectar el tratamiento. Esto se debe a que la mayoría de los shampoos de limpieza profunda cumplen esa función y pueden acortar la duración de los tratamientos o del color.

no se recomienda para cabello recién teñido o que haya recibido tratamientos químicos como la permanente, el alisado o pintado, ya que puede desvanecer el color o afectar el tratamiento. Esto se debe a que la mayoría de los shampoos de limpieza profunda cumplen esa función y pueden acortar la duración de los tratamientos o del color. Cabello muy seco o dañado: si tu cabello es extremadamente seco, quebradizo o dañado, el uso frecuente de este shampoo puede empeorar la condición al eliminar los aceites naturales necesarios para mantener la hidratación.

si tu cabello es extremadamente seco, quebradizo o dañado, el uso frecuente de este shampoo puede empeorar la condición al eliminar los aceites naturales necesarios para mantener la hidratación. Cabello sensible: personas con cuero cabelludo sensible pueden encontrarlo demasiado fuerte y causar irritación.

El shampoo de limpieza profunda es una excelente herramienta para mantener un cabello y cuero cabelludo saludables y libres de acumulaciones de productos y contaminantes. Sin embargo, es importante usarlo con moderación y siempre seguir con un acondicionador hidratante o tratamiento para asegurar que el cabello mantenga su humedad y vitalidad. Es ideal para personas con cabello graso, usuarios frecuentes de productos de peinado, nadadores y aquellos expuestos a la contaminación, mientras que no es recomendado para cabello teñido, extremadamente seco o cuero cabelludo sensible.

Entonces para resumir: