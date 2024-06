Córdoba: una familia perdió todo en un incendio y acusaron al padre de iniciar el fuego

Fue en barrio San Roque. La mujer y sus dos hijos lograron escapar. Uno de los niños aseguró haber visto a su papá arrojar un papel encendido.

Un incendio en la madrugada dejó a una joven madre de 24 años y a sus dos hijos sin hogar en el barrio San Roque de la ciudad de Córdoba.

Todo ocurrió este lunes en la calle Filiberto de Mena, Manzana 33, donde vive Cristina con sus dos hijos, de tres y cinco años.

Según relató, se despertaron con su cuarto envuelto en llamas. "El chiquito de cinco años me levantó y me dijo que el padre había tirado un papel prendido. Cuando me levanté, ya estaba casi todo prendido", explicó la mujer.

Logró sacar a sus hijos del cuarto antes de que las llamas consumieran todo. "Los chicos lloraban y gritaban", contó.

Cristina también reveló que su hijo mayor vio al padre huir del lugar después del incidente. La relación entre ambos ha sido tensa durante mucho tiempo: "El padre de los chicos me molesta, no me deja en paz nunca", dijo la mamá.

El incendio resultó en la pérdida total del cuarto donde vivían los tres miembros de la familia, incluyendo cama y ropas para los niños.