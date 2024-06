Ley Bases: el oficialismo dialoga para conseguir la mayoría en el Senado y evitar modificaciones

Desde el Gobierno confían en lograr la aprobación en general de las iniciativas. En los poroteos previos, aseguran contar con, por lo menos, 38 votos. El trabajo arduo comenzará en la discusión en particular de cada uno de los proyectos.

El oficialismo espera sancionar con modificaciones los proyectos de Bases y Paquete Fiscal durante la segunda semana de junio. Aseguran tener ya la mayoría de 38 senadores para aprobarlos en general. A sus siete senadores, los acompañan parte de la oposición dialoguista. Habrá un final abierto para el tratamiento en particular.

Los libertarios marcaron un nuevo hito en el horizonte, el próximo 12 de junio, como fecha para tratar en el recinto del Senado los proyectos de ley Bases y de Medidas Fiscales. Todavía resta la convocatoria formal que realice la vicepresidenta, Victoria Villarruel, pero ya están trabajando para que las iniciativas, que lograron la mayoría de las firmas, no sufran demasiadas modificaciones en el recinto. Los documentos contienen muchas firmas en disidencia parcial, es decir, que pedirán modificaciones en el tratamiento artículo por artículo, o directamente en los capítulos.

El accionar del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, logró destrabar las negociaciones con los senadores del ala dialoguista. Pero durante las jornadas frenéticas de la pasada semana, que incluyeron reuniones de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales y pases a cuartos intermedios que nunca regresarán, sirvieron solamente para la firma de los dictámenes.

Eso lo tiene muy claro Francos, el hombre más político y con experiencia parlamentaria en Gabinete del presidente Javier Milei. No dejó de mantener sus contactos telefónicos y programar reuniones para esta semana con gobernadores y legisladores nacionales.

El Gobierno confía en la construcción de mayorías para lograr la aprobación en general de las iniciativas. En los poroteos previos, aseguran contar con, por lo menos, 38 voluntades. El trabajo arduo comenzará en la discusión en particular de cada uno de los proyectos.

La Libertad Avanza ya vivió en Diputados, en las sesiones extraordinarias del pasado mes de febrero, el fracaso del debate de cada uno de los incisos, artículos y capítulos de la ley de Bases. Lo que llevó al oficialismo a retirar el proyecto del recinto y votar la vuelta a comisión.

Hoy, la realidad es otra. Ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y con los dictámenes en el Senado. Un trabajo arduo que desde las conducciones de los plenarios llevaron adelante los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche y desde las reuniones operativas el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico de presidencia, María Ibarzabal. También se sumó a las negociaciones la vicepresidenta Villarruel.

Atauche fue mas allá en sus elogios al equipo de trabajo e incluyó a la secretaria general de la presidencia Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem. “Vendrá ahora la parte del debate y posibles modificaciones que hayan quedado pendientes. Será parte de este proceso que hemos de continuar para sacar la mejor ley en el recinto, y darle al presidente Javier Milei estas herramientas para hacer a Argentina grande otra vez”, dijo el senador por Jujuy.

En cada una de las reuniones personalizadas en el Senado que llevó adelante el ministro Coordinador con los legisladores, se comprometió a que esas modificaciones se respetaran al regreso de los proyectos para una nueva revisión por parte de Diputados. Con ese compromiso firmaron, entre otros, el santacruceño José Carambia, Guadalupe Tagliaferri del PRO, el radical Pablo Blanco y el entrerriano Edgardo Kueider. Cada uno con sus disidencias en diferentes capítulos: blanqueo de capitales, Régimen de grandes inversiones (RIGI), facultades delegadas y Reforma del Estado. Los temas que cruzaron las diferencias en los debates de las comisiones y que serán centrales en las discusiones del próximo 12 de junio.

La compañera de bancada de Carambia, la senadora Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz, celebró que este “cambio de actitud (del Gobierno) es un paso positivo hacia la construcción de consensos y el fortalecimiento de nuestra democracia”, con relación al aumento de regalías mineras que pasarán de un 3% a un 5%. Esto permitirá, en este ítem, un incremento del 80% de recaudación para la provincia que gobierna Claudio Vidal.

Pero Gadano también aclaró: “No queremos que se privatice Aerolíneas Argentinas, ni el Correo Argentino. Tampoco acompañaremos los cambios en Ganancias, ni la Reforma Laboral. En un contexto como el actual, con una alta inflación, con aumento del desempleo y la pobreza, restituir el impuesto a las Ganancias implicaría menos ingresos para miles y miles de personas, las cuales ya vieron afectado el poder adquisitivo de sus salarios. Es decir, se estaría castigando doblemente a los trabajadores, por un lado, con la inflación que hace que tengan una menor capacidad de compra, y por el otro, este impuesto disminuirá sus ingresos”. Asimismo, solicitó una vez más la coparticipación de la recaudación de los impuestos al cheque y País.

A pesar del planteo de la senadora, el ministro Francos acordó con las provincias patagónicas un aumento en la base imponible del impuesto a las ganancias, un adicional al resto del país, del 22 %. Lo que haría que en el sur las personas solteras tributen ganancias a partir de ingresos brutos de 2.200.000 pesos y los casados con hijos a partir de los 2.600.000 pesos. Mientras que en el resto de la Argentina será a partir de 1.800.000 para los solteros y 2.200.000 pesos para los casados. Manteniendo a Tierra del Fuego exceptuada del tributo de ganancias, un punto en particular que Blanco hablo con Francos y Rolandi.

El radical Martin Lousteau anunció que presentará en los próximos días su propio dictamen en minoría que marcará muchas de las diferencias que expresó en el plenario de las comisiones. “Los cambios que trajo el Ejecutivo son cosméticos, nada de fondo. Hay que tener en cuenta que lo que legislamos tiene impacto a futuro. No veo en esta ley que se resuelvan las preocupaciones de los argentinos”, dijo en el Senado.

Otro de los senadores que marcó diferencias y las manifestó en el debate en comisión y en reuniones reservadas con los funcionarios del Gobierno es el bonaerense Maximiliano Abad. Entre sus cuestionamientos está lo relacionado con el monotributo social en el marco del debate de la ley de Medidas Fiscales. Por estas horas mantiene una postura en silencio respecto a sus pasos a seguir. TN consultó en su despacho y no encontró respuestas. Abad no estampó su firma en el dictamen que circuló, y podría presentar uno propio, acompañar el que redacte Martín Lousteau o no firmar directamente.

Desde Unión por la Patria, que encabezan José Mayans y Juliana di Tullio, señalan que, por ahora, no presentarán dictamen de rechazo. UxP ya manifestó en las comisiones que no acompañará los proyectos que envió al Congreso la administración Milei. En sintonía con la postura del bloque que en Diputados encabeza Germán Martínez.

Desde la Cámara Baja, se sigue de cerca el debate porque las modificaciones que acordó el jefe de Gabinete Francos con los senadores tendrán que ser revisadas por Diputados. La mayoría adelanta que las acompañarán.

Diputados tendrá que aceptarlas o insistir con su sanción original. La vicepresidenta del bloque de la UCR, Karina Banfi. le señaló a TN: “Tendremos que observar si los cambios que se envíen y las mayorías alcanzadas en las votaciones nos permite, por un lado, aceptar los cambios, entendiendo el rol que cumple de Cámara revisora el Senado, y tenemos las expectativas que hayan mejorado sustancialmente el proceso que llevo adelante la Cámara de Diputados. Y si no, la posibilidad de ratificar nuestra posición en aquellos puntos que, trabajado durante cuatro meses, consideramos nuestra postura de darle esta herramienta al Gobierno nacional y el impulso a la economía para que salgamos del estancamiento de 10 años de no crecimiento de la Argentina, y bajar la inflación, que, sin duda, es el impuesto más adverso que tienen los sectores más vulnerables”.

Cada capítulo y artículo de la ley de Bases y de Medidas fiscales serán un desafío para los libertarios que quieren que las modificaciones que vote el Senado no sean, ni profundas en sus cuestionamientos, ni por amplias diferencias de dos tercios del Cuerpo. Todavía quedan varias semanas frenéticas en el Congreso y en el Poder Ejecutivo.