"Estoy completamente desconsolada y devastada": el mal momento de Jennifer Lopez

La Diva del Bronx contó la drástica decisión que debió tomar y preocupó a sus fans.

Jennifer Lopez canceló su gira de verano “This Is Me... Live” para pasar más tiempo con su familia. La cantante y actriz contó que está “desconsolada” por la decisión, según publicó en su sitio web.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, contó en su mensaje y aseguró que sus fans serán recompensados. “Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos”, destaca el anuncio publicado el viernes. “Para aquellos que compraron a través de Ticketmaster, las entradas serán reembolsadas automáticamente”, contó la producción de la gira.

Este tour iba a ser el primero en cinco años, en apoyo de su primer álbum en solitario en una década, This Is Me... Now y la película. La gira estaba programada para comenzar el 26 de junio en Orlando, Florida, y concluir en Houston el 31 de agosto. Según publicó la revista Variety en marzo, Lopez había cancelado siete fechas de la gira por las flojas ventas de entradas. Esto llevó a la artista a bajarse de ciudades como Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston.

Los rumores de crisis que surgieron a principios de año, un medio estadounidense indicó semanas atrás que Ben Affleck y Jennifer Lopez estarían a punto de divorciarse. Desde hace un tiempo, el actor abandonó la mansión que compartía junto a la cantante y habría dejado su casa en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

En ese sentido, el portal yankee In Touch aseguró que una fuente cercana a la pareja dijo: “La escritura está en la pared. Se acabó. Están a punto de divorciarse y, por una vez, (Ben) no tiene la culpa”.

Otro indicio que parece confirmar esta teoría es que Lopez no fue acompañada por Affleck a la MET Gala 2024. En ese momento, alegó que el actor estaba filmando The accountant 2. No obstante, la fuente sostuvo que el también director “decidió dar por terminado” el matrimonio.

“Ben ya se mudó y es probable que tengan que vender la casa de sus sueños por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de quererse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. Es imposible que hubiera durado”, contó el informante.