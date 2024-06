Participante de “Ahora Caigo” le pidió casamiento en vivo a su pareja

El ciclo televisivo conducido por Darío Barassi tuvo un momento conmovedor.

Un participante de Ahora Caigo conmovió a Darío Barassi al proponerle casamiento a su pareja en pleno programa. “¿Estado civil?”, le preguntó el conductor a Pedro. “Estoy juntado, con Daiana”, respondió el participante, mientras buscaba con la mirada a su pareja en la tribuna. “Más de 12 años juntos, desde el secundario”, respondió Pedro cuando el conductor le preguntó por el tiempo que llevaban juntos. “¿Y por qué no te casas?”, le preguntó Barassi.

“Puede ser”, lanzó él. “Ah, estás con ganas”, le dijo el conductor. “Más o menos”, se sinceró el participante. “No quiere, no quiere”, comentó su pareja, con quien tiene dos hijos, uno de ellos un bebé de apenas siete meses. “Bueno, yo te voy a ayudar”, le dijo Barassi a Daiana. “¿Vos queres que yo te ayude en este juego?”, le preguntó al participante. “Bueno, tenes que decir cuatro palabras. Si las decís, yo durante todo este duelo voy a estar de tu lado”, se comprometió el conductor.

“¿Sí? ¿Se lo propongo ahora?”, le preguntó el participante. “¿Me arrodillo, me puedo arrodillar?”, siguió. “Si tenes huevos, sí”, le dijo Barassi, con humor. “Aya, ¿qué está haciendo?”, bromeó el conductor. “Daiana, ¿te queres casar conmigo?”, le propuso Pedro a su pareja, rodilla al piso. “Sí, quiero”, asintió ella, sin dudar.

“Ay Dios, la cantidad de vidas que va a perder el “Pela” en este duelo”, lanzó Barassi, haciendo referencia al rival de Pedro. “Sí Pela, estoy del lado del chabón, se arrodilló, le abrió el corazón”, siguió el conductor.

“Bueno, me encantó Pedrito, bien Pedrito. Se emociona un poco Pedro, ay Pedro. Me encantó chicos, fue de verdad, los felicito, se haga o no el casamiento es lindo que hayan formado esta familia”, cerró Barassi.



Fuente: El Trece