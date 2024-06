Jorge Macri se mostró a favor de la Ley Bases y respaldó el posible veto a la reforma jubilatoria

El jefe de Gobierno porteño respaldó la ley Ómnibus y las medidas que pueda llevar a cabo Javier Milei ante las decisiones del Congreso. “La manera y la forma en la que el Presidente decide vincularse con las otras fuerzas es decisión del Presidente”, manifestó.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, respaldó la Ley Bases y mostró su acuerdo con el posible veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria. Tras la intensificación de la embestida del libertario contra los diputados de la oposición que aprobaron la movilidad jubilatoria, a quienes tildó de “degenerados fiscales”, el mandatario porteño planteó que “hay un Ejecutivo que es el que define cómo y qué prioridades darle a un Presupuesto”.

Ante esto, Macri sostuvo que es problemático que la oposición impulse proyectos con impacto presupuestario sin considerar sus consecuencias. “El legislador debería decir ‘esto que creo que es tan importante, la plata sáquenla de esta otra partida’. La plata no es mágica, no aparece, no llueve del cielo”, dijo.

Durante una rueda de prensa, donde anunció nuevas medidas de seguridad en parques y plazas, Macri señaló que, aunque es necesario que los jubilados recuperen ingresos, la forma en que se está legislando no es la adecuada. De esta manera,el ex intendente de Vicente López apoyó la postura del presidente, quien en el cierre del Latam Economic Forum 2024 reiteró que vetará la ley si es aprobada por el Senado. “Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran romper el equilibrio fiscal, se los digo yo, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. ¡Les voy a vetar todo, me importa tres carajos!”, expresó Milei.

Sobre los dichos del presidente, Macri comentó: “La manera y la forma en la que el Presidente decide vincularse con las otras fuerzas es decisión del Presidente. Cada uno tiene su estilo, evalúa en qué momento utiliza más diálogo, más decisión, más fuerza o corta el diálogo”. El jefe de Gobierno porteño destacó la postura responsable del PRO, afirmando la importancia de otorgar rápidamente la Ley Bases al gobierno. “Nosotros hemos tenido como PRO una actitud muy responsable. Creemos que es muy importante darle rápidamente la Ley Bases al gobierno para que tengan esa ley que ellos consideran fundamental, donde creo que hay muchos artículos que sirven”, añadió.

El jefe de Gobierno porteño también reflexionó sobre la necesidad de salir de una lógica de confrontación política para ofrecer soluciones a la ciudadanía, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos que salir desde todos los espacios políticos de una lógica de pelea y darle soluciones a la gente, que es en lo que estamos concentrados en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

Macri subrayó que la forma en que un gobierno maneja sus políticas debe centrarse en ofrecer soluciones a la población. “Para mí, el camino es ese. Después cada uno le impone su impronta y su sistema. Lo relevante es que la manera y la forma en la que conduzca un gobierno le de soluciones a la gente. Cada uno tiene la responsabilidad de gobernar el lugar que le tocó y donde la gente lo puso”, concluyó Macri.

Por otra parte, en el encuentro de hoy en el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita, las nuevas medidas anunciadas incluyen la movilización de una flota policial de 100 cuatriciclos que patrullarán los espacios verdes más grandes y la Ciudad. Además la instalación de 198 cámaras infrarrojas que serán distribuidas en las zonas consideradas de mayor riesgo, según datos del Mapa del Delito.

“Nos tomamos la seguridad muy en serio. Ante la preocupación de los vecinos no nos hacemos los distraídos y empezamos con esta política de cuidar a los vecinos. No nos peleamos con la percepción de la gente, hacemos cosas para transformar la realidad”, remarcó el Jefe de Gobierno, quien estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Waldo Wolff, y de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, entre otras autoridades.

Jorge Macri subrayó que con estos avances el programa Parques Seguros, que la Ciudad puso en marcha desde el inicio de su gestión en diciembre del año pasado, ingresa en una nueva etapa: “Todos los lugares al aire libre que son punto de encuentro para compartir actividades tienen que ser lugares seguros de día y de noche. Estamos trabajando en el marco de una política integral de seguridad que venimos implementando desde que llegamos a la gestión y que no cesó. Así como terminamos con los piquetes, ordenamos el espacio público, levantamos la feria Perette o terminamos con la ocupación de lugares que ya se habían transformado en histórico”.