Fuerte cruce entre Martín Tetaz y Francisco Paoltroni: “¿Cuántos puestos de trabajo generás?”

El diputado de la UCR criticó la eliminación de la obra pública y el senador de La Libertad Avanza lo chicaneó. El caliente ida y vuelta, del que también participó Margarita Stolbizer, se vivió anoche en “A dos voces”.

En plena tensión tras la media sanción en la Cámara Baja de la nueva fórmula jubilatoria impulsada por una parte de la oposición, el diputado de la UCR, Martín Tetaz, y el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, protagonizaron un fuerte cruce en A dos voces, con críticas y chicanas. En medio del picante ida y vuelta, el radical cuestionó la eliminación de la obra pública dispuesta por el Gobierno como parte del recorte del gasto, y el oficialista le recriminó: “¿Cuántos puestos de trabajo generás?”.

Durante su exposición, Tetaz criticó la eliminación de la obra pública y advirtió que todavía “no está en movimiento un sistema de licitaciones privadas”. “A lo que vamos a estar asistiendo este año es a un deterioro brutal de la infraestructura en Argentina. Es un escenario difícil para invertir”, aseguró.

Paoltroni salió al cruce y le respondió a Tetaz que “ese deterioro viene de muchísimos años”, a lo que el diputado le contestó: “Absolutamente, y ustedes lo profundizan”. El senador dijo que “hay muchas obras de infraestructura que son rentables y pueden ser totalmente de iniciativa privada, por ejemplo, la integración sudamericana de los ferrocarriles”, y en ese momento fue interrumpido por la diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer.

La legisladora le mencionó el choque de trenes y descarrilamiento de la línea San Martín en Palermo, hace un mes, y criticó: “No licitan los cables y chocan los trenes acá en Palermo”. El senador se quejó por la interrupción: “Si me interrumpe no me deja terminar, no sea irrespetuosa diputada. Saliendo de Paraguay hacia los puertos del pacífico de Chile nos ahorramos tres días del buque hacia China”.

Luego, en un clima cada vez más tenso, Paoltroni se dirigió a Tetaz: “Usted, diputado: ¿cuántos empleos genuinos generó? No vale el parquero y la mucama”. El diputado le respondió: “Yo generé un montón porque soy el autor de uno de los proyectos de la reforma laboral que pusimos en la Ley Bases”. En ese momento, el senador lo interrumpió: “No, no, quiero saber de su emprendimiento”.

El economista lo cruzó: “Me dedico a mi trabajo legislativo que es que haya mejores leyes en la Argentina”. No conforme, Paoltroni le retrucó: “No me está respondiendo. Yo le pregunté cuántas pymes fundó y cuántos empleos formó. Responda explícitamente. Dígame cero″.

Tetaz le contestó: “Vos te enojaste cuando te interrumpieron recién, ahora me hiciste una pregunta y yo voy a elegir cómo contestar. Soy el autor del proyecto de reforma laboral más importante de los últimos 30 años en Argentina, que ustedes podaron, en parte, porque acordaron con los gremios y sacaron la esencialidad de la educación. Sacaron la posibilidad de que exista una ley antibloqueos que habíamos incorporado”.

El senador planteó: “Los que generan leyes en la Argentina no generaron un puesto de trabajo en su vida. Ese es el problema que tenemos los argentinos: somos teóricos, no somos prácticos”. Entonces, el diputado lo chicaneó: “El presidente Javier Milei, que es el más importante en la Argentina, ¿cuántos puestos de trabajo generó?”. Paoltroni dijo que desconocía eso y habló de su experiencia como empleador: “Yo te puedo decir que yo generé 50 puestos de trabajo”. Tetaz le retrucó: “¿Qué tiene que ver eso? Sos senador de la Nación, no empresario, tenés que crear leyes”.