Boca se aseguró la continuidad de su arquero: Chiquito Romero firmó hasta 2025

El golero del Xeneize, que ya tenía arreglado su vínculo con el club para continuar, puso el gancho este jueves.

Sergio Romero puso hoy la firma y extendió oficialmente su contrato con Boca hasta diciembre de 2025, tal como se había informado hace unas semanas luego de que el club le acercara una propuesta que el futbolista evaluó junto a su familia. Luego del entrenamiento matutino el club lo anunció con un posteo en redes sociales.

A Chiquito, que renovó acompañado por Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, se le terminaba el vínculo en diciembre de este año pero continuará por uno más ya que es una pieza fundamental en el once de Diego Martínez y, pese a la buena proyección que muestra Leandro Brey, su titularidad no ha estado en duda más allá de que este año bajó el nivel respecto a lo que mostró en 2023 cuando fue fundamental para conducir a Boca a la final de la Copa Libertadores.

En mayo, el ex-Manchester United había brindado una entrevista a Desde La Boca, la revista del club, y contó que disfrutaba su presente en el Xeneize como le había pasado pocas veces en el último tiempo. El nacido en Bernardo de Irigoyen, Misiones, logró dejar atrás los problemas en una de sus rodillas -por la que fue operado no bien llegó al club- y lleva 71 partidos con la azul y oro, uno de los clubes en los que más minutos sumó pese a que arribó a mitad de 2022.

La extensión del vínculo del exjugador de la Selección Argentina, de 37 años, era una prioridad para el Consejo de Fútbol, que en paralelo también trabaja en pos del mismo objetivo con los casos de otros referentes, como por ejemplo Edinson Cavani.

En tanto, el 6 de mayo ya había puesto la firma Luis Advíncula mientras que Pol Fernández le comunicó al Consejo que su intención era emigrar luego de haber atravesado unos meses complejos en los que fue muy discutido por algunos de los hinchas, pero aún así es titular para Martínez.

Casos apartes son los de Nicolás Valentini y Darío Benedetto. El defensor no aceptó la propuesta y está colgado, y el Pipa tiene la decisión tomada de cambiar de aires, pero todo indica que buscará la salida en este mercado y no esperará a diciembre ya que no es tenido en cuenta. Por último, queda resolver la situación de Javier García, quien también está próximo a quedar libre pero su futuro es incierto.