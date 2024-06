El cariñoso mensaje que Zaira Nara le mandó a Pedro Alfonso tras el quiebre de su amistad con Paula Chaves

Con un pequeño gesto, la modelo demostró que todavía mantiene una relación cordial con el esposo de quien fue una de sus mejores amigas.

Zaira Nara y Paula Chaves no parecen dispuestas a recomponer su relación de amistad. Todo indica que ambas prefieren la comodidad de la distancia entre ellas. En medio de este alejamiento, un reciente mensaje de la hermana de Wanda en un posteo de Pedro Alfonso no pasó desapercibido.

En su cuenta de Instagram, el actor y productor publicó un video que muestra a sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa caminando por una vereda con las manitos tomadas, acompañado por un tierno mensaje en formato audio. Lo divertido fue el detrás de escena de esta secuencia donde Peter les da indicaciones a sus hijos como “finjan que se quieren al menos un poco”.

Entre los comentarios de los seguidores de Alfonso, propiamente destacó el de la hermana de Wanda Nara quien escribió: “?Jaja, lloro!”. Este mensaje cosechó más de 300 “me gusta”, por parte de otros usuarios, también encantados con el “performance” de los pequeños, especialmente el de la más pequeña del clan, quien es ahijada de la morocha.

Tras la noticia de que Wanda Nara reemplazaría a Paula Chaves en la conducción de Bake Off Argentina (Telefe), Pedro Alfonso fue consultado sobre la reacción de su esposa y no dudó en sincerarse al respecto. En diálogo con Intrusos (América), contó que al principio se sintió molesto por el manejo de la producción del ciclo para comunicar la decisión.

Durante la nota, aseguró que él se había enojado más que su pareja al enterarse de lo ocurrido: “Se me salió la chaveta un poquito, porque la vi medio angustiada. Y me parece lógico. A uno, que le gusta hacer algo y no lo vas a hacer más, te molesta. Entonces está bueno decirlo. Y ya está, ya pasó”.

“Dolió en el sentido de que era un programa que ella disfrutaba hacer. Era un poco lógico porque hace un tiempo que no estaba contratada por ellos, así que se veía venir. Pero dolió enterarse así, de la nada”, explicó el productor. Y agregó: “Yo creo que ellos, que saben mucho de esto, sabían que iba a hacer un ruidito. Entonces, avisarle antes hubiese sido lo más prolijo. Pero después lo das vuelta y me decís ‘pero si Pau no tiene nada que ver con Telefe, entonces es lógico’. Sí, ya sé, opino como marido”.