La palabra de Nicki Nicole sobre su escandalosa separación de Peso Pluma

La cantante reveló los momentos más duros de su ruptura con el cantante, cómo pudo sobreponerse a los ataques de pánico y el apoyo de sus fans.

Los primeros días de febrero una noticia sorprendió al mundo de la música latina, cuando Nicki Nicole publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje en el que admitía la separación de su novio Peso Pluma. Todo el escándalo comenzó ese mismo día cuando un rato antes de su mensaje se viralizaron unas imágenes del cantante mexicano con una mujer desconocida en un casino de la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos.

Los meses pasaron y las heridas comenzaron a curar, y en las últimas horas, la cantante argentina estuvo de invitada en el programa La Heladera, en el que se refirió a ese momento. “Lo loco es que yo no soy una persona mediática, entonces no disfruto de los medios de comunicación”, al destacar que prefiere que su música hable por ella y no estar tan expuesta.

“Siento que quizás una persona que es más una celebrity, o que es parte de lo que es el mundo mediático, dice ‘qué bueno, puedo aprovechar esto para salir en la tele’. A mí me da mucha timidez. Yo en mi música me explayo, pero los medios de comunicación y sobre todo los medios amarillistas, son cosas que no me gustan. No disfruto de ver mi nombre en un título al prender la tele. Es algo que no podés controlar y lo mejor que podés hacer es no darle tu atención”, reveló sobre las diferencias que ve con otro tipo de figuras del ambiente.

Nicki Nicole

Sobre esas primeras apariciones, explicó que “al principio fue algo heavy, simplemente sucedió y fue algo chocante, sobre todo porque siento que mi vida hizo un cambio, y la gente pasó de escuchar mi música a creer en que era una persona mediática”.

Apenas dos años antes de ese momento, como muchos artistas que se sinceraron sobre su salud mental, la cantante habló de los ataques de pánico que sufrió. “Llegó el 2022 y ahí es cuando me dan la pálida. Yo tenía una gira por delante que creo que todavía no habíamos anunciado. Entonces cuando me pasa esto de que empiezo con los ataques de pánico, ataques de ansiedad, yo decía que si me llegaban a pasar en vivo me moría. O sea, ¿qué hago con la gente que pagó la entrada y yo teniendo un ataque de pánico? Entonces me llamó mi manager. Me dijo ‘si vos querés frenar, frenemos, porque lo más importante es que vos lo disfrutes, es tu música y es lo que vos quieras hacer. Si me tengo que pelear, me peleo’”.

Nicki Nicole

Fue ese acompañamiento el que sin dudas necesitaba: “Eso me dio mucha tranquilidad porque realmente no soy yo sola, tengo un equipo detrás, tengo un montón de gente que trabaja conmigo y al cancelar una gira no solo hay que pelearse con esa gente, sino que mis técnicos, mis músicos... ¿Qué iban a hacer? Yo me sentía un poco mal, pero al ver que estábamos todos en sintonía fue un ‘ok, gracias’. Por eso hoy en día me cuido bastante, no solo por mí, sino porque sé que hay mucha gente en mi equipo. Sería muy egoísta de mi parte ir a excesos o extremos y después decir que cancelo la gira. Eso no va conmigo”, se sinceró.

En tren de confesiones, se refirió a cómo la afectaron que sus problemas sentimentales aparezcan en los medios: “En este último tiempo a mí me estuvieron pasando cosas muy mediáticas, yo la estuve pasando muy mal realmente porque viví cosas personales que se hicieron públicas. A mí me hizo conch... Entonces me acuerdo de que el día que me pasa esta situación, yo tenía que tocar al otro día en Guatemala”, rememoró.

“Me llamó mi manager y me dijo que si no quería tocar que no toque, pero entendí que lo que más necesitaba en ese momento era tener a toda la gente, cantar, apoyarme en la gente que me quiere. El público estaba cantando de una manera... Recibí un cariño muy loco”, recordó. “Ponele que no hacía el show y me quedaba llorando. Había gente que había pagado la entrada, estaba mi equipo, el tiempo invertido y era algo que realmente no me estaba matando. En ese momento entendí que necesitaba todo lo contrario”, concluyó.