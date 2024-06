Pedro Sánchez le lanzó nuevos dardos a Javier Milei

El presidente español comparó el comportamiento de las derechas en España y Argentina.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó nuevamente este viernes a Javier Milei, al asegurar que ni la justicia social "es una aberración" ni él habría podido ser presidente de Argentina "sin el apoyo" de la derecha aglutinada en torno al expresidente Mauricio Macri.

"La justicia social no es una aberración. Lo que es una aberración es ver cómo la derecha tradicional en Argentina y en España abren los gobiernos a la ultraderecha. Porque Milei no hubiera sido nunca presidente de Argentina si no hubiera contado con el apoyo de [Mauricio] Macri", aseguró el político socialista en el acto de cierre de campaña para las parlamentarias europeas, que se celebrarán este domingo.

Sánchez utilizó como modelo comparativo la situación en Argentina para dar cuenta de lo que sucede en España. "No hubiéramos tenido gobiernos con un [Santiago] Abascal que se siente cada vez más plenipotenciario de todo lo que están haciendo sus gobiernos autonómicos si [Alberto Núñez] Feijóo –líder del derechista Partido Popular– no hubiera abierto las puertas a Vox –ultraderecha– en los gobiernos de Castilla y León, de la Comunidad Valenciana y de tantos y tantos lugares de España", indicó.

A su parecer, lo que es una "aberración es abrir las puertas a la ultraderecha", porque "no hay ultraderecha buena y mala […], no la hay: lo que hay es una derecha que es peor que mala", que es la que "sufren" los españoles.

Vaticinio

Del mismo modo, el líder español calificó de error la extinción del Ministerio de la Mujer en Argentina. "Evidentemente, sabemos por qué lo hace: no quiere que se visibilice la causa de la mujer. ¡Pero qué equivocado está! ¿Hace daño? Sin duda alguna, pero la causa feminista es una causa más poderosa de lo que pueda hacer Milei con el Ministerio de la Mujer", consideró.

Sobre esta base, vaticinó que "cuando los argentinos y argentinas vuelvan a ser llamados a las urnas, los progresistas ganarán a la ultraderecha en Argentina".