En vivo: Old Lions va por la recuperación en el Regional ante Cardenales

El León se presenta de local ante el elenco tucumano con la misión de volver a la senda de la victoria.

Old Lions sale a escena de local al recibir a Cardenales RC por la segunda fecha del Torneo Súper 10 del Regional del NOA de Rugby, con la misión de sumar su primera victoria en el certamen.

El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Julio César Montenegro, con el arbitraje de Pedro López Vildoza.

El León llega a este encuentro tras un debut adverso al caer por un ajustado 31-30 de visitante ante Jockey Club de Tucumán. Por su parte, Cardenales arrancó con la pie derecho al vencer por 21-17 a Natación y Gimnasia.

Programación de la 2ª fecha:

16.00 - Old Lions vs. Cardenales

16.00 - Los Tarcos vs. Jockey de Tucumán

16.00 - Natacion y Gimnasia vs. Universitario

16.00 - Tucumán Lawn Tennis vs. Tucumán Rugby

16.30 - Huirapuca vs. Jockey de Salta