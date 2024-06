Scaloni: “El equipo no lo tengo definido, Messi va a jugar”

El entrenador de la Selección Argentina habló en la previa del partido de este domingo ante Ecuador.

La Selección Argentina enfrentará este domingo a Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago, en uno de los últimos duelos amistosos rumbo a la Copa América de Estados Unidos, que comenzará el 20 de junio. El que sumará minutos en esta prueba es Lionel Messi. Así lo confirmó Lionel Scaloni en conferencia de prensa,

“Todavía no tengo confirmado el 100 por ciento del equipo, tengo que evaluar los cambios. En base a eso decidiremos. Leo (Messi) imagino que jugará, no sé si todo el partido, 30 minutos, 60, pero la gente lo va a poder ver. Veremos bien el tema para que lleguen bien rodados”, declaró el DT de la Selección.

El equipo liderado por Messi llega al encuentro ante Ecuador (que comenzará a las 20, hora de la Argentina) con el objetivo de ajustar los últimos detalles con vistas al certamen continental. La Albiceleste buscará defender el título de campeón y revalidar el título obtenido en Brasil 2021.

No será el único amistosos de la Selección antes de la Copa América. Porque tras chocar con Ecuador, enfrentará a Guatemala el viernes 14 desde las 21 en Washington DC.

El combinado campeón del mundo debutará en el máximo certamen del continente el 20 de junio ante Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Más frases de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

“No vamos a arriesgar a los chicos que llegan con algún problema, creemos que es mejor que se sigan entrenando”.

“Nosotros no miramos en la liga que juega cada futbolista, sino el nivel y lo que necesitamos. No importa dónde juega. Hay jugadores muy buenos que nos podrían dar una mano, pero mientras los actuales no me den un motivo, va a ser difícil cambiar. El equipo está bien. La convocatoria no depende de la liga en la que jueguen”.

“Ecuador es una muy buena selección, con grandes jugadores, que le ponen las cosas difíciles a cualquier rival. Creo que (los ecuatorianos) tendrían que estar satisfechos por la selección que tienen. Es para tener cuidado, es un gran rival. Es una buena prueba”.

“La Copa América es una competición muy difícil, sobre todo porque las selecciones sudamericanas no te regalan nada. Es complicada”.

“No es que al campeón del mundo se le juega de otra manera, a Argentina siempre se le jugó de manera diferente”.

“Si la Selección se tiene que poner el mono de trabajo, se lo pondrá”.

“Estamos bien, expectantes de que empiece la competición. Positivo, sabiendo que tenemos una buena Selección que compite en todos los partidos”.

“Garnacho no ha tenido mucho tiempo con nosotros. Es verdad que los minutos que ha tenido no ha podido exprimir lo que realmente sabe. Tanto él como Valentín Carboni son chicos que nos ilusionan mucho, tenemos esperanzas puestas en ellos. No podemos cargarles de expectativa ahora”.