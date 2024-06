Falleció un piloto de acrobacias al estrellarse con su aeronave

Cristian Grecca tenía 54 años y era presidente del Aeroclub de Paraná en Entre Ríos. Este sábado su avioneta cayó y se estrelló contra el suelo por causas que se investigan.

El reconocido piloto de acrobacias Cristian Grecca murió tras estrellarse contra el suelo con la avioneta con la que realizaba maniobras en la provincia de Entre Ríos. La tragedia golpeó a los aficionados de la aviación.

Grecca tenía 54 años y una larga trayectoria en la región. Presidía el Aeroclub de Paraná -en cuya zona ocurrió el accidente aéreo- y también era instructor dentro de la misma institución.

Comenzó a pilotear desde muy joven, a los 19 años. En una entrevista con el medio Paraná hacia el mundo, contó que en su primera clase del curso sintió miedo. “El primer pensamiento que tuve fue ‘quién me mandó estar acá arriba’. Y eso me acuerdo porque me quedó totalmente grabada esa sensación de inseguridad. La tuve los primeros dos o tres vuelos”, recordó

Se recibió de piloto privado en 1994. Desde entonces, nunca se alejó de la actividad. Fue piloto comercial, remolcador de planeadores y aeroaplicador. Sin embargo, lo que más lo cautivó fue la acrobacia aérea.

Te recomendamos: Cayó un avión de equipo acrobático y mató a una niña que estaba observando junto a su familia

Un piloto de la ciudad de La Plata, Julio Benvenuto (fallecido en 2007 en una competencia de vuelo), fue quien le enseñó “todos los secretos de la acrobacia”. Su carrera en esta faceta la inició entre fines de 2006 y principios del 2007 y con el paso de los años comenzó a demostrar sus habilidades en diferentes eventos y shows.

En aquella entrevista, Grecca compartió cómo era su preparación: “Normalmente una rutina de entrenamiento no lleva más de más de 20 minutos y se sale a entrenar maniobras específicas que uno está queriendo sacar o mejorar. Y en la parte técnica, antes de subir al avión pienso mucho qué maniobras tengo que hacer”.

Por otra parte, se refirió a los riesgos que conlleva la actividad: “Los momentos peligrosos y difíciles son cuando uno a veces se deja llevar por el ego, deja de volar para uno mismo y empieza a volar para los demás o para demostrar algo, y sale a hacer cosas que que no debería hacer, cosas que no entrenó, cosas para lo que no está preparado”.

En otro tramo, además, reveló que volar le daba “una sensación de libertad indescriptible”.

La tragedia se produjo alrededor de las 17.30 de hoy, cuando Grecca se encontraba sobrevolando el Aeroclub que presidía. En esas circunstancias, según indican los informes preliminares, la aeronave se precipitó en picada y, tras el impacto en la zona descampada, se incendió por completo.

La identidad del piloto fue confirmada poco después por el secretario del Aeroclub de Paraná, Diego Martínez. “Es una situación que estamos viviendo desde hace una hora, el cual no caemos. La voz oficial de las causas del accidente la tendrá la Junta de Seguridad en el Transporte, que está viniendo desde Rosario, para realizar las pericias técnicas”, dijo en una breve entrevista con Elonce.

Martínez también contó que Grecca “tenía por costumbre y cuestiones de entrenamiento hacer unas rutinas que incluyen distintas alturas, donde todos los vecinos de la zona siempre lo veían”. Justamente, en las redes sociales circularon videos de algunas de las tantas pasadas de acrobacias que hacia sobre el Río Paraná.

Además, el secretario detalló que el fallecido volaba al momento del accidente “en un Extra 300-3-30, el único en el país de ese tipo”.

“Nunca sabremos lo que ocurrió en la cabina segundos antes del accidente. Vamos a hacer que, después del análisis técnico de los restos, se pueda dilucidar lo que pasó”, agregó, y antes de finalizar dijo que el piloto “se fue haciendo lo que a él le gustaba, disfrutando de su avión”.

“Quedará en nuestra memoria y en la del Aeroclub como otra persona que hizo grande a la institución”, concluyó.