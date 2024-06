Analía Franchín contó que su hermana tiene HIV, tras los repudiables dichos de Furia

La panelista pidió que eduquen a Juliana Scaglione, por el despectivo modo en el que habló en Gran Hermano de las personas que portan la enfermedad.

Una expresión cargada de ignorancia de Juliana “Furia” Scaglione sobre las personas con HIV generó polémica y debate. A tal punto que Analía Franchín contó que su hermana porta la enfermedad y sugirió a los productores de Gran Hermano que capitalicen el desafortunado hecho para educar a la participante.

Meses atrás, Agostina Spinelli hizo un lamentable comentario sobre el atentado a la AMIA y en la casa informaron sobre el tema. Además de ofrecer las disculpas pertinentes al caso.

En A la Barbarossa no dejaron pasar la desafortunada expresión de Furia de Gran Hermano y sentaron posición al respecto.

La primera en tomar la palabra fue Georgina Barbarossa: “Me importan las declaraciones que hizo Furia, referentes al HIV. A ella se le permite decir una serie de cosas que no son correctas. No se puede, en el 2024, decir una cosa así”.

Con seriedad, Analía expresó: “A mí me toca en lo personal. Mi hermana tiene HIV y, gracias a Dios, recibe un tratamiento como muchos enfermos de HIV”.

“Furia, atrasa. Entiendo que los ‘80 teníamos miedo de acercarnos a una persona con sida. Yo estaba en la primaria. Pero que Furia lo diga ahora ‘¿qué tengo? ¿HIV?’. No”, comentó la panelista.

“Estaría bueno que le expliquen a Furia que con una persona con HIV podés tomar mate, podés dormir, podés tener relaciones sexuales cuidándote con la profilaxis adecuada. ¡Desasnen a esta mujer, por favor!”, continuó, tajante.

Antes de cerrar el tema, Analía Franchín aclaró que no estaba criticando a Furia, sino tratando de educar sobre sus dichos: “Ella es libre de hacer lo que quiera, pero con este tipo de cosas que atañen a un montón de gente que pasa por esta enfermedad, estaría bueno que le hagan un explicativo”.

“Y lo que digo no es para condenarla. Pero uno no puede decir ‘¿qué tengo HIV?’, como si fuera un agravio”, concluyó Franchín, dando un valioso mensaje.

Qué dijo furia de gran hermano sobre las personas con HIV

En una charla con Emma Vich, Juliana Scaglione manifestó que Marisol, la novia de Martín Ku, la miraba con rechazo y sus palabras no fueron las adecuadas para ilustrar lo que sintió.

“Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme, pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver”, dijo Furia.

Y continuó: “A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa, pero conmigo no. ¿Yo que tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierda? ¿Qué tengo?”.