Inteligencia artificial y su impacto en la vida cotidiana

El especialista en empleo, trabajo y políticas públicas realiza un análisis de la innovación tecnológica en base a proyectos laborales y una tesis de su investigación del saber humano.

Por Juan Pablo Chiesa, en diario Ámbito

La IA es una nueva forma, un nuevo método, una nueva manera de APRENDER, RAZONAR Y RESOLVER, mediante el uso de la tecnología y la automatización tareas y labores que la fuerza física o intelectual humana está limitada y naturalmente, el ser humano, no puede.

Por ello, la IA no vino a reemplazar o desplazar a ningún humano, todo lo contrario, la IA es un COMPLEMENTO DE LA INTELIGENCIA HUMANA, es una EXTENSIÓN de la limitación natural del ser humano, por eso lo llamamos INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

En el mundo, el primero en hablar de la IA fue Alan Turing, matemático que descifro el código enigma nazi, y mediante la prueba Turing, luego de la segunda guerra mundial en 1948 sentó las bases de la IA con su método donde un ser humano interactuaba con una maquina y otro ser humano a través de un teclado y una pantalla y si la persona no puede distinguir si está hablando con otra persona o con la máquina, se considera que la máquina ha pasado la prueba de Turing.

Pero no fue hasta 1956 que el físico Jhon Mc Carthy acuño el concepto de IA conceptualizando como la ciencia o perspicacia de hacer maquinas inteligentes, especialmente programas inteligentes.

Ahora que sabemos el concepto o la idea de la IA y más o menos su procedencia histórica, veamos el impacto de la automatización y la implicancia de la tecnología en la vida laboral con este nuevo complemento o extensión artificial de la capacidad física y/o intelectual humana.

Y así mismo, como influye en el método o sistema productivo contemporáneo.

Con respecto a este último, la producción. El ser humano tiene la fuerza y la capacidad para generar cualquier proceso de producción y/o fabricación, pero siempre necesito de su capacidad ya sea, intelectual o física. Pero sabemos que el ser humano no es inmortal, tiene limitaciones naturales y el uso de su fuerza o de su intelecto está limitado por su propia naturaleza.

El mundo avanza sin permiso, mejor dicho, los seres humanos evolucionamos y le damos al mundo rueditas para que avance, pero después, los propios seres humanos nos asustamos o nos preocupamos por lo que creamos.

Desde el primer ordenador, el primer celular, las redes sociales, todo fue creado por el ser humano, sin darse cuenta de que, este avance supero su inteligencia y se limitó en determinada cadena de producción y/o fabricación. Cuando nos vimos limitados, es allí que nuestra inteligencia, limitada, le dio paso a un complemento, a un asistente, a una extensión, a una inteligencia no humana, mejor ducho artificial.

Hicimos que el futuro avance a una velocidad que el ser humano no logra comprender, razonar ni solucionar. Ahora, no por eso, la mejor manera de crear productividad es deshacerse de los humanos, todo lo contrario, los humanos llegamos a un límite y necesitamos de un complemento artificial para producir.

La Inteligencia Artificial está mejorando los procesos industriales, creando nuevas formas de trabajo y haciendo más inteligente a una nueva generación de máquinas.

Cuando vemos un robot puede ser algo asombroso y escalofriante, pero entendamos que detrás de eso hay una mano humana que le dio vida. Hoy Google, Tesla y Amazon lanzaron los primeros Taxis sin chofer, taxis inteligentes, humanoides en la propia planta de Tesla. Y nos asusta, nos impresiona, pero es inevitable y necesario, es más, esta entre nosotros

El avance de la tecnológica y la automatización mediante a IA no reemplaza a nadie, ni quita ningún puesto de trabajo de quien no se capacite e invierta en su capital humano. Es todo lo contrario, la persona que use bien la IA podría quietárselo.

No es la automatización o la tecnología quien te roba el puesto de trabajo o te reemplaza o destrona, te lo quita o se reemplaza a si mismo el ser humano que no sepa o no entienda el uso de la automatización y la tecnología.

La tecnología y la información es el único camino que tenemos los humanos de escapar a la competencia en un mundo globalizado.

La IA es un avance y la propia evolución del saber humano.

En cuanto al impacto de la automatización y la implicancia de la tecnología en la vida laboral con este nuevo complemento o extensión artificial no veo un reemplazo, un desplazamiento del ser humano. Todo lo contrario.

La tecnología de la información ha avanzado tan rápido que se ha convertido en su propia tecnología. Hoy miles de millones de seres humanos tienen y disfrutan de manera inmediata al acceso al conocimiento del mundo utilizando un dispositivo electrónico.

La IA desarrolla sistemas capaces de hacer tareas que normalmente requiere la inteligencia humana, por eso es un complemento, no viene a destronar a nadie, viene hacer lo que los humanos no podemos por cuestiones naturales. La IA viene hacer tareas que superan el intelecto humano. Tenemos que ver la IA como una transformación de múltiples aspectos de la vida cotidiana como una mejora y no un enemigo.

Automatizar tareas simples hasta obtener resultados y resolver problemas complejos donde el intelecto humano no logra comprender de manera directa, es una idea del ser humano que utilizo la tecnológica y el avance de esta para su propio beneficio. En todo caso la IA debe temerle al ser humano, su creador, y no al revés.

La IA está presente en muchos aspectos de nuestras vidas en nuestra actualidad.

Asistentes virtuales: Siri, ChatGTP, Alexa y Google Assistant utilizan IA para entender y responder a nuestras preguntas.

Vehículos: Los coches sin conductor y los humanoides utilizan IA para percibir su entorno y tomar decisiones.

Medicina: La IA se utiliza para analizar imágenes médicas, diagnosticar enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos.

Finanzas/inversiones: Los algoritmos de IA se utilizan para detectar fraudes, predecir tendencias del mercado y gestionar inversiones.

Redes sociales: La IA se utiliza para personalizar los feeds de noticias, recomendar contenido y mostrar anuncios relevantes.

Se dan cuenta, el ser humano creo, le dio vida y perfeccionara a la IA y ahora le teme, le da miedo que esta lo reemplace. Esto no va a suceder, no funciona de esta manera.

Cuando el ser humano entienda, comprenda, visualice y conozca sus limitaciones y a la vez utilice y monopolice la innovación al mismo rito que la innova, el intelecto humano y el artificial verán que son lo mismo.