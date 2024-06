Milei parece atrapado entre las presiones del FMI y los cambios a la Ley Bases

Varias cosas están aún por resolverse y no son menores. Tienen que ver con la política, con la economía y, en definitiva, con el futuro bienestar de los argentinos.

Fue quizás una de las semanas más difíciles, pero a su vez de las más importantes, para el gobierno de Javier Milei. Logró aprobar con lo justo la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, aunque con algunas bajas importantes con relación a la media sanción de Diputados, y pudo sortear la enorme violencia que ejercieron activistas de organizaciones sociales y políticas en la zona del Congreso para abortar la sesión.

Además, la inflación bajó al 4,2%, los bonos y las acciones subieron; bajó el riesgo país y logró que el Fondo Monetario Internacional aprobara el desembolso de US$790 millones por el sobrecumplimiento de las metas que había comprometido. Y el Presidente pudo al fin viajar a la reunión del G7 en Italia y a la cumbre de Suiza por la paz en Ucrania.

Milei se mostró exultante en Bari, Italia, cuando se juntó con Kristalina Georgieva y escucho los elogios de la titular del FMI a pesar de la desconfianza que siempre reina en ese organismo sobre la Argentina y su historia de incumplimientos seriados.

Casi en paralelo, a unos 7.600 kilómetros de distancia, en Washington, la número dos del Fondo, Gita Gopinath, difundió un comunciado donde vuelve a presionar sobre el gobierno para que cumpla con las reformas que vienen reclamando. Quizás con palabras más amables, lo mismo le dijo Georgieva a Milei.

Sostuvo que los riesgos en la Argentina “siguen siendo elevados” y reclama por el control del gasto público y, sobre todo, que el gobierno logre imponer los artículos que fueron rechazados en el Senado, de la Ley Bases y la Reforma Impositiva. No hay misterio en esto. Se trata del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, el futuro de los jubilados, empresas que quedaron fuera de las privatizaciones y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que sufrió modificaciones.

Un tema no menor es el pedido constante de un mayor apoyo político a las reformas y proteger a los más vulnerables. Todo tiene que ver con todo.

La Iglesia Católica también está preocupada por los efectos del duro ajuste y así lo hicieron saber sus máximos referentes en la Argentina, mientras que en Italia, Milei no pudo evitar que, frente a la efusividad de su saludo, el Papa Francisco le retribuyera con un rápido gesto de compromiso.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su segundo, José Rolandi, son los principales articuladores de las negociaciones con el Congreso. Ahora de vuelta en Diputados.

No será una tarea sencilla. No sólo de conseguir votos para el gobierno se trata. Hay una cuestión también de interpretación sobre qué temas puede o no abordar la Cámara Baja. Son los artículos que fueron rechazados o eliminados. El problema radica en Ganancias, Bienes Personales y Moratoria Previsional, que fueron rechazados y sobre los cuales ejerce presión el FMI.

Una parte de la biblioteca opina que no pueden volver a ser tratados por Diputados. Pero otra visión los pone en igualdad de condiciones con los que fueron modificados. Uno de los problemas para el gobierno radica en que los aliados dialoguistas no están de acuerdo en el procedimiento. Hablamos del radicalismo y del peronismo no K.

Sobre esta cuestión cerraron filas Francos y Rolandi con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien responde abiertamente a Karina Milei. Necesitan sacar la ley antes del 9 de Julio porque Milei quiere firmar ese día el postergado Pacto de Mayo con los gobernadores que lo apoyaron en el Congreso.

Los diez gobernadores que apoyaron la Ley Bases se reunirán el 26 de junio para definir qué estrategia pondrán sobre la mesa de negociación en esta etapa, sobre todo lo vinculado con Ganancias.

En Diputados, no habrá una unión en la estrategia y en la acción forzada como ocurrió en el Senado con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien fue ninguneada y congelada en su momento por el círculo rojo de Milei hasta que la llamaron de urgencia para evitar una derrota que hubiese sido catastrófica para la gestión de Gobierno.

La amplia sonrisa que acompañó el duro discurso de desempate en el Senado, dejó bien en claro el estado de ánimo de Villarruel. Era su revancha. Pero habrá que ver como transita de ahora en más su relación con “El Jefe”.

Los que no están en la órbita de Karina no suelen pasarla muy bien. De eso puede dar fe Ramiro Marra, quien vio como se escribió un nuevo capítulo del enfrentamiento con la Secretaria General de la Presidencia.

Se rompió el bloque de la Libertad Avanza en la legislatura porteña y los tres diputados que responden a Karina se separaron e hicieron su propia bancada y desconocieron la autoridad de Marra. Así es “El Jefe”. No olvida, se toma revancha y siempre va por más, bajo la permisiva mirada del presidente Milei.