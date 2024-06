Estela de Carlotto pidió liberar a los detenidos y advirtió: "Algo muy malo está pasando en el país"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó al gobierno de Javier Milei porque "está manchando la democracia más larga de la historia". Exigió la liberación de las personas que fueron retenidas por la policía.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió este domingo que "algo muy malo está pasando en el país" y pidió "dejar en libertad rápidamente a aquellos que fueron llevados irregularmente, porque a cualquiera agarraban y se lo llevaban". La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo señaló en conversación con Radio 10 que "esto no puede estar pasando" y opinó sobre lo sucedido el pasado miércoles en las afueras del Congreso, mientras se trataba la meganormativa del oficialismo: "Parece una película de ficción que la estamos viendo y no es cierto. Tenemos que parar esto, y lo tenemos que parar de buena forma". "Cuando se reprime, se manda a la cárcel indiscriminadamente y todavía hay gente detenida, es porque algo muy malo está pasando en nuestro país", sostuvo y agregó la referente sobre derechos humanos: "Tenemos que, en paz, por supuesto, (porque) la violencia no sirve, organizarnos aquellos que no estamos de acuerdo, porque todos tenemos derecho a pensar y a aceptar o disentir lo que se hace en una democracia que se votó y que está dando este resultado". En este sentido, Carlotto destacó la lucha de la asociación que preside "por la búsqueda de los que faltan, pero también para que esta democracia sea real y no sea una ficción", y denunció: "No sé quiénes son los terroristas. Son los que hacen esto, el terror con el miedo, porque lógicamente una niña que haya sido detenida y su familia la busque, después le dicen 'no vayas' más. Que es lo que quieren, callarnos". "Nosotros hemos siempre defendido la democracia, aberración contra todo lo que es ilícito, ilegal, nosotros hablamos de la democracia más larga de la historia pero esta gente la está manchando", cuestionó. Al respecto, sostuvo que los diputados y senadores fueron elegidos "para que defiendan la libertad de su pueblo" y advirtió: "Hay mucha cosa para corregir en este momento, por lo que yo veo y escucho, pero hay que hacerlo sin violencia". "Ellos son los que tienen que actuar", apuntó en relación al Poder Legislativo y Judicial, y agregó: "Y nosotros dar ideas, sobre todo estoy hablando de Abuelas, porque estamos buscando muchos nietos que aún faltan encontrar y necesitamos estar tranquilas de que podemos hacerlo sin que nos pongan vallas en el camino, porque no las vamos a tolerar". La referente de los derechos humanos insistió en la necesidad de poner "en paz y siempre sin violencia, la inteligencia para corregir esto y denunciar ante quien corresponda las irregularidades de un gobierno que en vez de ser el amigo del pueblo es el enemigo". "Porque si uno va con miedo cuando tiene ganas de ir a manifestar algo, lo que fuere, bueno, malo, regular, pero con el derecho que le cabe a la libertad de acción, estamos en una situación muy delicada", advirtió e indicó: "El Ejército no está para apalear a la gente ni llevársela, está para cuidarnos". De las 33 personas detenidas el pasado 12 de junio en la Ciudad de Buenos Aires, fueron excarceladas 17 mientras que hasta este domingo permanecían detenidas 16, quienes fueron trasladadas a las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza.