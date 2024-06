Magui Bravi contó cómo es su nueva vida como mamá y habló de las terribles críticas que recibe

La artista dialogó con TN Show por el estreno de la película “María”. Además de contar cómo es su personaje, dio detalles de su maternidad a 4 meses de la llegada de Galileo y cómo se organiza con sus proyectos laborales.

Magui Bravi contó cómo fue formar parte de María, la película dirigida por Gabriel Grieco y Nicanor Loreti que se destaca por ser un thriller de ciencia ficción protagonizado por Malena Sánchez y Sofía Gala.

En su diálogo con TN Show, habló de su personaje en este film que se estrenó en cines el 13 de junio. Además, dio detalles de su maternidad a 4 meses del nacimiento de Galileo y de cómo se organiza a diario con los diferentes proyectos laborales que tiene en la actualidad.

“Estoy feliz de hacer esto que me encanta y combinándolo con mi rol de mamá”, expresó Magui en su charla con este medio por su faceta como actriz. “Es un sueño para mí, encontrar un lugar en el cine fue complicado”, aseguró además por su camino recorrido.

-¿Cómo es tu personaje en “Mar.IA”?

-Cuando Gabi me llamó me dijo que yo sería como la malvada. Hago de la mánager de María, este personaje principal que es un robot asesino. Hago un poco de spoiler: es una mujer con un cuerpo increíble y de repente se transforma en ese robot que mata sobre todo a hombres.

-¿Con qué desafíos te encontraste?

-El desafío es que mi personaje es en inglés, es la quinta que hago en ese idioma. Siempre que está ese condimento, digo que sí. Me gustan mucho los desafíos, lo raro y lo que me hackea un poco.

-¿Qué es lo que más te gustó del film?

-Dentro del género terror siento que encontraron algo muy copado al mezclarlo con ciencia ficción y además con este poder femenino que todo lo puede.

-Además de “Mar.IA” estás con varios proyectos audiovisuales, ¿cómo vivís esta faceta como actriz?

-Empecé en el 2016 y sabía que era un camino muy difícil. Agarraba los papeles más chiquitos pero no importaba porque yo quería que los directores me conocieran y supieran que ese era mi objetivo. Y además lo combino con mi rol de mamá. Tengo un bebé de 4 meses y estoy haciendo un poco de malabares, no lo voy a negar.

La actriz se convirtió en mamá de Galileo en enero de este año junto a su pareja, Octavio Cattaneo. A casi cinco meses del nacimiento del bebé, Magui contó a TN cómo organiza su día a día y cómo le hace frente a las críticas que recibe en las redes sociales.

-¿Cómo organizás tu día a día?

-Es una locura, llego muy tarde a casa después de filmar. A las 4 de la madrugada hay una mamadera obligada y no estoy durmiendo nada, pero no importa porque es el tiempo que puedo disfrutar con él. Además, grabar una película por suerte dura poco tiempo, no es como un trabajo de oficina de 8 horas. Los días que no estoy con él, quizás a la noche me pasa factura, ahora volvió a dormir conmigo.

-¿Cómo te parás frente a las críticas que recibís en las redes sociales desde que fuiste mamá?

-Hay críticas por todo. En su momento cuando mostré la cuna colecho o cuando mostré al nene que nació con bajo peso. Me decían por qué le daba mamadera desde tan chiquito, que tenía que apostar a la lactancia exclusiva. Ahora me cuestionan por qué empecé a trabajar si él es tan chiquito. Pero bueno, no queda otra. Uno tiene que poder darse esos lugares porque una mamá feliz es lo más importante para el bebé.

-Y seguís adelante más allá de estos comentarios negativos...

-Totalmente porque es un sueño para mí y no lo iba a abandonar ahora. Lo busqué muchísimo y lograr encontrar un lugar en el cine fue complicado. Mi hijo me acompañó siempre. El año pasado rodé una película hasta los 5 meses de embarazo, así que un poco ya me parece que sabe.

-Atravesaste un embarazo complicado, ¿cómo te ves ahora a la distancia?

-Fue un susto bárbaro, por suerte hoy el nene está perfecto. Empezamos con las complicaciones a partir del sexto mes. Ahora me encantaría poder ayudar a cualquier mamá que le pase lo mismo, porque en ese momento te sentís muy sola. No sabés qué pasa, todo es muy nuevo. Además no podía hacer nada porque las cosas no tenían solución. Por ejemplo, mi placenta era diferente. Cuando me preguntan si quiero tener otro digo que por ahora no, que pase un poco de tiempo.

-¿Y cómo se porta Galileo?

-Es muy bebé pero es un genio. Toma mamadera, es bastante independiente. Se ve que salió a mi. Se queda con cualquier familiar o con la Nani.

-¿Cómo te organizás con tu pareja?

-Súperbien. Yo siempre dije que acá mamá y papá hacemos todo lo mismo. Él le da una mamadera, lo cambia... La tiene re clara. Es un papá súperpresente, así que nos organizamos un poco y un poco.

-Siempre recalcás que tu bebé te da enseñanzas, ¿qué aprendiste hasta ahora?

-Siempre fui muy individualista así que vino a enseñarme que la vida trata un poco de dar vida. Yo siempre me dediqué al laburo como una enferma pero de repente me di cuenta que también se trata de darle amor incondicional a una persona, que cumpla todos sus sueños y que sea feliz. Es una gran responsabilidad, pero es hermoso.