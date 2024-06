Martín Menem le respondió a Juan Grabois por decir que el Gobierno es un "pabellón del Borda"

El titular de la Cámara baja insistió en que “con democracia y con votos” el oficialismo les va a “ganar” a todos los opositores al gobierno de Javier Milei; el futuro de la Ley Bases y su opinión sobre los incidentes en el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respondió este domingo por la noche al dirigente social Juan Grabois por haber asegurado el pasado miércoles en la señal de streaming Blender que Javier Milei “está del tomate” y en la Oficina del Presidente hay “mucha frula y es un pabellón del [Hospital Psiquiátrico] Borda”. En diálogo con Luis Majul, el sobrino del expresidente riojano Carlos Menem apuntó además contra el senador radical Martín Lousteau, sobre quien dijo “es parte del fracaso”. “El autor de la 125 nos quiere decir cómo tenemos que destinar el dinero. Cuando tuvo el poder, terminamos mal”, lo chicaneó.

Durante su paso por La Cornisa, el titular de la Cámara baja empezó por contestar a los dichos del fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); “Está visto que dice cualquier cosa este muchacho. Es parte del problema de la Argentina. No forma parte de la solución que intentaron buscar este tipo de líderes de la pobreza. No hay que mirar atrás. Hay que mirar adelante. Esta gente, si seguimos haciendo las cosas bien, no va a estar más”.

Más adelante, consultado sobre la media sanción en Diputados que obtuvo la reforma jubilatoria, Menem insistió en que “los que la llevan adelante son los mismos que hicieron que la Argentina fracase, los que la hicieron gastar más de lo que podía gastar”. A modo de ejemplo, citó al exministro de Economía de Cristina Kirchner, quien acompañó la iniciativa en el recinto. “Martín [Lousteau] es parte del fracaso. El pasó por todos los partidos políticos”, remarcó.

Menem se despachó también contra la senadora Juliana Di Tullio, quien dijo que durante los incidentes fuera del Congreso había infiltrados del Gobierno, y su compañera de banca Cristina López, que tildó a Milei de “enfermo mental”. “Todo esto es lamentable. Se está poniendo por encima del 56% de las personas. Subestiman todo lo que hacen. Así han subestimado a la gente, el sistema de toma de decisiones. Deja mucho que desear. Algunos discursos en el Senado. Con democracia y con votos, les vamos a ganar a todos ellos. No se hicieron cargo de los 20 años del fracaso, se van a perder la oportunidad de poner excusas a todo”.

El futuro de la Ley Bases y los incidentes en el Congreso

A días de que el oficialismo consiguiera los votos necesarios para avanzar con la Ley Bases en el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados apuntó contra el kirchnerismo por su actitud de “querer que al Gobierno le vaya mal”. “El proyecto de Ley Bases tiene 400 artículos. ¿Cómo les puede entrar en la cabeza que alguien cuya fuerza fracasó no haya visto en esos 400 artículos uno solo en el que pueda estar de acuerdo y acompañar? Definitivamente quieren que nos vaya mal. No les importa la salud, la educación. Perdieron poder y no están acostumbrados. No les importa la Argentina, les importa lo personal, su cargo”, arremetió.

Acto seguido, reveló que, además de los incidentes ocurridos el pasado miércoles en las inmediaciones del Parlamento, ocurrieron otros hechos como “amenazas de bomba” con las que se pretendió frenar el debate tanto del proyecto de ley como del paquete fiscal. “Como no tienen poder destruyen. Y nuestra gran tarea ahora es terminar con ellos, con esta historia empobrecedora. Y contra todos los pronósticos, pudimos terminar haciendo una gran tarea”, destacó.

Por otro lado, Menem aclaró que la oposición no tiene intenciones de “voltear el DNU” ya que, de ser así, “ya lo hubiesen intentado”. Una vez más, sobre los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes de hace cuatro días atrás, dijo: “Te genera tristeza pero al mismo tiempo te obliga a seguir trabajando con la misma convicción. Esta Argentina no la quiere más nadie. Se cagan en el laburo de la gente, no dejan ir a trabajar”.

Finalmente, en relación a un nuevo debate en Diputados por las modificaciones que la Cámara alta introdujo en la Ley Bases, Menem anticipó: “Calculo que si no se trata en la última semana de junio se llevará a cabo en la primera de julio. Siento que el Senado ha hecho cambios interesantes en el RIGI y que mejoran el proyecto. No siento lo mismo con otros temas. Vamos a insistir con Ganancias, Bienes Personales y privatizaciones. Queremos que esté como en el proyecto original”.