El intendente de 9 de Julio habló sobre la desaparición de Loan: “Acá hay mucha mafia y porquería”

El jefe comunal del pueblo correntino, Hugo Sebastián Ynsaurralde, describió un panorama alarmante y apuntó contra la policía local. Además ofreció dar un paso al costado.

Hugo Sebastián Ynsaurralde, intendente de 9 de Julio, en Corrientes, habló sobre Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció hace una semana y conmueve al país. Durante una entrevista, el jefe comunal describió un panorama alarmante sobre el pueblo: habló de droga, puso la lupa sobre la comisaría local y afirmó que cree que el nene no está desaparecido y que se lo llevaron.

"Hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada. La ruta que atraviesa el pueblo, la 123, es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas", aseguró.

El jefe comunal habló desde la puerta de su casa a la que habían ido vecinos a reclamar por la aparición de Loan y señaló que: “Todos somos padres y hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa `porquería`. Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas, pero desde hace tiempo y ahora también, le pedí a las autoridades que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría".

En un tono de misterio, el intendente no confirmó nada, pero sí puso en tela de juicio distintas situaciones, como grupos mafiosos que llegan y se van de 9 de Julio, y que estarían relacionado con el narcotráfico.

"Es evidente que se lo llevaron", dijo. Y agregó: "Si en unos días Loan no aparece, esto puede volver a pasar. Estoy y estamos todos aterrados. Por mi hijo y por los hijos de todos", aseguró en diálogo con Crónica TV.

Consultado sobre la posibilidad de que sea citado a declarar por sus definiciones sobre la realidad correntina, Ynsaurralde no lo descartó: "Si me llaman, voy, no tengo nada que ocultar", dijo.

“Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que en esta situación tiene que caer, caiga quien caiga. A mí no me importa. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes (la sociedad) creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema”, indicó de cara a los vecinos.