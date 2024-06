Elisa Carrió, dura con Luis Caputo y Sturzenegger: “No tienen idea de lo que pasa en la Argentina real”

La líder de la Coalición Cívica postuló que las medidas del gabinete económico perjudicaron en especial a la clase media y la economía real con los aumentos en los servicios y descartó que ocurra una recuperación en “V”.

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, criticó la administración económica del gobierno de Javier Milei. En específico, aseguró que no ve hacia dónde va el país con las decisiones del ministro de Economía, Luis Caputo, del Banco Central y de Federico Sturzenegger. “Es insostenible la vida con los aumentos”, planteó.

Entrevistada en el programa A dos voces, Lilita ratificó que se presentará como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2025, y opinó acerca de la economía. La exsenadora sostuvo que los funcionarios del gabinete económico “no tienen la menor idea de lo que pasa en la Argentina real”.

“Al ministro de Economía lo quiero. Conozco y quiero a los integrantes del Banco Central. También a Sturzenegger. No estoy de acuerdo con sus objetivos, pero no es una cuestión personal. He defendido a [Sandra] Pettovello, a quien no conozco, porque me parece que fue injustamente atacada, pero no sé qué medidas van a tomar”, dijo.

En ese sentido, explicó que tal y como está la situación actual del país, los más afectados son las personas de la clase media y, como consecuencia, las pymes. Apuntó contra los aumentos en los servicios. “La clase media está gastando el 50% de sus haberes en servicios, como con las prepagas y la luz. Me fui a reclamar una boleta porque no podía pagar. También hay aumentos en los servicios domésticos, hay que pagar el gas, las expensas, el alquiler. Es insostenible la vida con los aumentos. No veo de qué forma puede aumentar la demanda. No sé a dónde vamos”, exclamó.

Pese a que reconoció que comparte el objetivo principal del déficit fiscal, señaló que el problema que se extiende en la sociedad es “en la economía real”. “Afecta desde la persona que está en la ruta 11 hasta la que está en el bar de Córdoba, hay aumento de alquiler, lo que hay que pagar de luz, hay negocios que recibieron facturas de luz por 3 o 4 millones de pesos”.

“He recorrido el país una vez por año durante 30 años. La gente dice que está esperando por lo que el Presidente les prometió, pero debería hablar con otro lenguaje, porque hay mucha gente inteligente que lo está esperando”, dijo y agregó: “Algunos economistas me dicen que vamos a una L, a una recesión sostenida. Esto, de alguna manera, lo plantea el Fondo también, así que no es una cosa solo de la oposición. Otros ven una U, pero lo que nadie ve ya es una V”.

Lijo y los Cuadernos de las coimas

En otro tramo de la entrevista, fue consultada sobre la decisión de la Cámara de Casación en la causa de los Cuadernos de las coimas en donde, la Justicia entiende que el dinero entregado por empresarios que declararon haberlos entregado en sótanos en realidad eran para financiamiento electoral, sin recibo de ticket, y no por corrupción. Ante esto, Lilita apuntó contra Ariel Lijo, el juez elegido por el Gobierno para la Corte Suprema, y habló de una plan de impunidad.

“La causa de los cuadernos, transversalmente, incluye a [Mauricio] Macri, porque [Ángelo] Calcaterra es Macri. Incluye a [Daniel] Angelici, que es radical y peronista, a {Eduardo] Eurnekian, a Techint, y a Arroyos. La designación de Lijo tiene que ver con una transversalidad que empieza en Massa y termina en todos los grupos empresarios. Muchos financistas, directos y reconocidos de la campaña de Milei como Betina Bulgheroni, o Bulgheroni, que vive en el mismo piso que Lijo, para garantizar impunidad a la política y al empresariado”, postuló Carrió.

“Lo que dicen algunos senadores es que tienen miedo [de votar en contra] porque después los van a perseguir con la AFI”, indicó y les habló directamente: “No pueden entregar la justicia a las mafias. A mí me ha costado 30 años transformar una Corte manejada por empresas. Hay un acuerdo de impunidad que incluye la designación de Lijo y de Juan Bautista Mahiques como procurador”.

Señaló que se trata de acuerdo gestado hace al menos dos años. “Hubo una reunión entre una persona de María Eugenia Vidal, que es representante de Ricardo Lorenzetti, con Christian Ritondo y Emiliano Yacobitti, que es lo mismo en términos de negocios. Entonces definen que el ministro decano sea el presidente de la Corte; ese hombre era Lorenzetti porque [Juan Carlos] Maqueda estaba enfermo en ese momento. Entonces llamé a Horacio Rodríguez Larreta y le dije que si no bajaban el proyecto los denunciaba a él y a Ritondo. Yacobitti no cedió. Parece que no le tocan las balas aunque lo denuncie varias veces. Después hubo una reunión entre los Mahiques, gente del Pro, Angelici, y acordaron que Mahiques sería procurador general y Lijo estaría para la causa de los cuadernos y para la asociación ilícita, garantizando la impunidad y controlando las mafias de Comodoro Py”.