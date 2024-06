Videos: el esperado encuentro de Furia con sus fans de Gran Hermano

Tras su polémica salida de la casa, la jugadora más famosa del reality conoció en persona a un grupo de seguidores y les mostró todo su cariño.

Tras su salida de Gran Hermano (Telefe), las primeras horas de Furia fuera de la casa tuvieron todo tipo de emociones. Desde su cruce con los analistas hasta ver la repercusión de su juego. Poco a poco, la participante toma contacto con el afuera y percibe la cantidad de fanáticos que tiene. Si bien aún no cuenta con su celular, y, por lo tanto, no puede hablar con sus miles de seguidores, la polémica jugadora del reality tuvo un emotivo encuentro con algunos en la puerta del hotel Ramada, en Vicente López.

“Por favor. No nos arruines nuestro momento, por favor. Juli, porfa. Un saludo al fandom”, se escucha decir a una joven mientras grababa el encuentro con su ídola, a quien le indicaban que debía retirarse. Al escuchar la palabra ‘fandom’, Juliana reaccionó con alegría y sorpresa: “¿Al fandom furioso? Hagan mierda el bloque que quieran. Los amo. No gasten más guita, vieja. ¿Saben qué es lo único que me importa? El amor que me tienen vieja. Gracias por quererme tanto y bancarme. Gracias por quererme tanto”.

A su lado, su hermana le insistía para que termine la reunión y le repetía: “Vas a estar en contacto con los chicos siempre”. Pero Furia seguía enfocada en sus fans y no salía del asombro por los regalos que estos le daban. Una de sus mayores sorpresas fue cuando una chica le entregó un dibujo que había hecho de ella misma. “Mira como le ponen los cositos acá, como ven todo. Pará que saludo a todos porque todos vinieron. Vení que ella lloró pobre”, sostuvo la jugadora de Gran Hermano al ver su retrato y al dirigirse hacia Coy.

Luego, la doble de riesgo cruzó una serie de “te amo” con sus fans, quienes no dejaban de abrazarla, pedirle fotos, videos y mostrarle todo su cariño. “Te amo. Sos lo más lindo que nos pasó”, se escucha decir a la joven que grababa el video. Mientras, Coy seguía insistiéndole a su hermana: “Juli, tranqui. Los chicos te van a seguir viendo”. En línea con el pedido de Georgina, los fanáticos comprendieron los tiempos de su ídola y expresaron: “Respetamos tu espacio, Juli”.

Sensibilizada por el encuentro con sus fans y las muestras de amor, y dolida por tener que separarse de sus seguidores, Furia expresó ante todos: “Cuando tenga el celular les voy a hablar. Todavía no lo tengo. Coy déjame, esto, por favor. Le debemos todo a la gente Georgina”. Al ver la actitud de la referente de Gran Hermano, la fanática que grababa comentó: “La amo. Es lo más, chicos”.

Por último, antes de despedirse, Juliana quiso tranquilizar a la gente y destacó ante su gente: “Somos personas, así como ustedes, que laburan día a día, y ustedes me ayudaron un montón. Nunca supe que ustedes existían chicos, le hablan a una cámara sin saber que ustedes existían”. Alentando sus palabras, sus fans le repitieron: “Somos millones. Te amamos, de todo el mundo Juli. Gracias por todo. Tranquila. Nos vamos. Vamos, chicos. Te amamos. Te amamos, Reina absoluta. Chau Coy”.

Mientras caminaba por la calle y miraba hacia atrás, Juliana destacó la actitud de sus seguidores: “Gracias por venir y por su tiempo”. Ya a unos metros de distancia de la doble de riesgo, la joven resaltó la personalidad de la participante del reality: “Sos lo más grande que hay, Juli. La reina absoluta. Chicos, quiso salir por nosotros. ¿Entienden? Eso es una locura. Quiso salir por nosotros nada más. La amo”.