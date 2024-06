"Los perdí de vista": declaró el tío de Loan ante los fiscales

Asegura que no tuvo intención de ocultar la verdad y que todo comenzó como una simple reunión familiar.

Benítez, el primer detenido en el caso de la desaparición de Loan, brindó una declaración detallada sobre los eventos del día en que el nene desapareció. Asegura que no tuvo intención de ocultar la verdad y que todo comenzó como una simple reunión familiar.

En una declaración, a la que accedió TN, que promete ser clave para el caso, Benítez, el primer detenido por la desaparición de Loan, relató minuciosamente los eventos del día en que el niño desapareció. Según Benítez, todo comenzó con una reunión familiar y una posterior salida a recoger naranjas. "No quise en ningún momento ocultar la verdad", afirmó.

Benítez explicó que, después del almuerzo, decidió ir a juntar naranjas con una bolsa de alpillera. "Se me ocurrió ir con un par de chicos, pero fui solo", aseguró. Minutos después, se sumaron Ramírez, Miyapi y los niños. "Yo no convoqué a ningún nene", enfatizó.

Durante la recolección, Benítez peló una naranja para Loan y otro niño llamado Joaquín. En ese momento, Ramírez recibió una llamada y Miyapi se acercó a él. "No sé de qué hablaron", dijo Benítez, refiriéndose a la llamada que, según Miyapi, Ramírez había recibido de un familiar.

Benítez relató que los niños estaban jugando tranquilamente cuando, a los pocos minutos, él los perdió de vista. "A mitad del trayecto, me doy vuelta y una nena, Nicole, le dice a Ramírez que falta Loan. Hasta ese momento no me había dado cuenta", confesó. Al regresar al lugar, Loan ya no estaba.

Preocupado, Benítez llamó a su esposa, Laudelina, para preguntar si Loan había llegado a la casa de su abuela Catalina. Al recibir una respuesta negativa, Laudelina avisó a José, el padre de Loan, y todos se sumaron a la búsqueda.

Benítez detalló que, debido al calor y los insectos, decidió sacarse la remera y volver a la casa a buscar la moto para cargar nafta y conseguir linternas. En la estación de servicio, habló con un conocido, De Bartoli, quien, según Benítez, puede corroborar su versión.

Luego, Benítez se dirigió a la casa de su patrón, el veterinario Duarte, para pedir linternas. Duarte ya había entregado una linterna a la policía, pero le dio otra más pequeña y sin pilas. Benítez fue al supermercado El Ciclón a comprar pilas, donde se encontró con un amigo, Cristian Gutiérrez, a quien le pidió que publicara la desaparición de Loan.

Finalmente, Benítez y Gutiérrez dejaron sus motos en la casa de un tal Núñez y se subieron a la camioneta de un vecino, Noguera, para continuar la búsqueda. Esa noche, Benítez regresó a su casa y luego se dirigió a la casa de la abuela Catalina, siempre bajo la vigilancia de la policía.

El viernes, la policía secuestró el celular y la remera de Benítez, y el lunes se realizará la reconstrucción de los hechos en la zona. La declaración de Benítez será crucial para esclarecer la desaparición de Loan y determinar las responsabilidades en este caso que mantiene en vilo a la comunidad.