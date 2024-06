La durísima frase de Salomón Rondón que hizo estallar de bronca a los hinchas de River

El delantero venezolano no terminó de la mejor manera su ciclo en el Millonario y tuvo declaraciones que generaron un gran revuelo.

El paso de Salomón Rondón por River tuvo varias polémicas. El delantero llegó como una gran estrella, pero terminó de meterse en el corazón de los hinchas y tuvo una salida que generó un gran revuelo. Los problemas de adaptación a la Argentina marcaron su ciclo y en las últimas horas, el futbolista venezolano tuvo una cruda frase al recordar su estadía que hizo estallar de bronca a los hinchas del Millonario.

El experimentado delantero habló en La Vinotinto Podcast y se mostró indiferente sobre su tiempo en River. “River no fue nada, para mí River fue un equipo más en mi carrera”, soltó sin problemas. Y agregó: “Es un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más y ya está”. Estas palabras generaron un enorme revuelo en redes sociales y el video se viralizó de inmediato.

Además, Rondón apuntó contra los que critican las estadísticas de su paso, lo valoró como positivo y aseguró que le fue bien. “Yo jugué 34 partidos, jugué no sé cuántos minutos, hice 10 goles. No me hubiese ido si fuera como en Las Palmas que jugué 15 partidos y no hice goles”, destacó.

Pero como si fuera poco con estas declaraciones, el venezolano hizo hincapié en la demora en los papeles para moverse en la Argentina, un hecho que Demichelis reveló en una conferencia de prensa y fue foco de memes y burlas. “Yo llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero ya tenía mi DNI. Yo llegué el 28 de enero a la Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Ya está. Con esto te dije todo”.

En redes sociales, los hinchas de River se expresaron al respecto de estas palabras y atacaron duramente al futbolista de Pachuca. Entre los mensajes más repetidos se notó bronca de los fanáticos, que criticaron su ciclo y apuntaron a las excusas que dio el delantero.