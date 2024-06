Yanina Latorre ventiló las preferencias de Diego a la hora de hacer el amor: “Tenemos varios...”

La panelista se cruzó con una usuaria en las redes sociales y reveló detalles íntimos de su matrimonio.

En las últimas horas, Yanina Latorre se enojó porque Walter “Alfa” Santiago le dijo que tenía datos falsos sobre Juliana “Furia” Scaglione tras su salida de Gran Hermano 2023. Tras ese ida y vuelta con el mediático, la panelista de LAM defendió la información que obtuvo y escribió en Twitter: “Amor, cuanta data le meto, ¿no?”.

Al ver la publicación de la blonda, una usuaria de la red social de la X se mostró indignada y apuntó contra Diego Latorre, marido de la mediática. “Comprate la zanahoria bien grande para meterle a tu marido en el o... y cerrá el cu...”, lanzó.

Por su parte, Yanina fue a fondo y redobló la apuesta. “No hace falta, prefiere los consoladores y tenemos varios”, reveló sobre las preferencias de su esposo a la hora de hacer el amor. En último lugar, añadió: “¿Alguna otra duda?”.

Yanina Latorre sorprendió al contar con qué famosa haría el amor

No es novedad que Yanina Latorre cuente datos de su vida privada. Sin embargo, ahora fue por más revelando con qué famosa haría el amor y dejó con la boca abierta a sus admiradores, ya que se trata de una de las mujeres más voluptuosas de la Argentina. A ella también la eligió para tener una aventura sexual junto a su esposo, el reconocido exfutbolista Diego Latorre.

“Mi permitido sería Karina Jelinek. En un trío también la sumaría. No lo tenemos hablado con él, pero sí sumaría a una mujer”, comentó en diálogo con Ciudad Magazine. La declaración seguramente no genere ningún tipo de reacción en la ex de Leo Fariña, que desde hace tiempo está enojada con ella por ventilar su romance con Flor Parise.

“Me da bronca porque nunca dije si tenía novio, novia o amigovio. Nada. Soy soltera y sigo así. Dicen cualquier noticia sin verificar y eso muchas veces me trae problemas cuando yo no me meto en la vida de nadie”, expresó la modelo en 2020.