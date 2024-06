Patricia Bullrich designó a Alejandra Monteoliva como secretaria de Seguridad

Reemplaza a Vicente Ventura Barreiro, virtual viceministro echado y denunciado ante la Oficina Anticorrupción.

Tras echar y denunciar ante la Oficina Anticorrupción a Vicente Ventura Barreiro, Patricia Bullrich definió este domingo su reemplazo y Alejandra Monteoliva asume como la nueva secretaria de Seguridad.

En el plano público, la flamante secretaria fue ministra de Seguridad de Córdoba durante el gobierno de Juan Manuel De la Sota, Directora Nacional de Operaciones en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich durante el gobierno de Cambiemos, y luego trabajó como asesora en materia de seguridad en la municipalidad de Vicente López junto a Jorge Macri.

En el último tiempo se desempeñó bajo el paraguas de Naciones Unidas como consultora en temas de seguridad para los gobiernos de Honduras y El Salvador.

Monteoliva se presenta en su perfil de Linkedin como consultora internacional para organismos multilaterales, para empresas del sector minero energética, asesora de gobiernos en materia de políticas públicas, planificación y proyectos, gestión del desarrollo y seguridad.

La flamante secretaria desplazará a Vicente Ventura Barreiro, quien fue reemplazado el último sábado por la ministra Patricia Bullrich luego de haber sido anoticiada de irregularidades en licitaciones que involucrarían al ex funcionario.

Este domingo, la ministra de Seguridad reveló en radio Mitre detalles sobre la desvinculación de Ventura Barreiro. Bullrich contó que, tras su regreso de El Salvador, se reunió con el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, quien le relató que fue llamado "para cambiar un pliego de licitación" para dar comidas en las cárceles. El responsable de esa área era Ventura Barreiro.

La ministra evitó dar más detalles respecto al caso debido a que la denuncia está en manos de la Oficina Anticorrupción, que va a iniciar las investigaciones del caso.

Ventura Barreiro era un funcionario cercano a Cristian Ritondo, con quien Bullrich tuvo fuertes cruces en las últimas semanas. Sin embargo, la ministra aclaró: "No tiene que ver con el PRO, ni la interna del PRO. Tiene que ver con algo que he pregonado toda la vida, la transparencia en la gestión, cuando veo algo que no me gusta, la decisión es inmediata".