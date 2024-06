La nota de una alumna a su profesora que se hizo viral: “Mensajes como este hacen que todo cobre sentido”

El hecho ocurrió en Toledo, España, y el conmovedor mail se volvió viral en las redes sociales.

Olga Elwes, una profesora de la Facultad de Educación de Toledo, España, compartió en sus redes sociales un emotivo mail que recibió de una de sus alumnas en un momento muy especial: los últimos días del curso académico. Este conmovedor mensaje refleja la profunda conexión y gratitud que los estudiantes pueden sentir hacia sus profesores, especialmente en tiempos de intenso trabajo y finalización de proyectos importantes.

Como subraya la docente en su publicación, los profesores universitarios no suelen recibir regalos al final del curso. “Ni falta que hace...”, destacó Olga, dejando en claro que lo que realmente valoran son los gestos de reconocimiento y aprecio que reciben de sus estudiantes.

El mail de la alumna, compartido por Olga, revela la inmensa gratitud que siente por el apoyo recibido a lo largo de su formación. La estudiante explicó que entregó su Trabajo Fin de Grado (TFG) la noche anterior, pero prefirió esperar hasta una hora más adecuada para expresar sus sentimientos.

“Solo expresarte lo que siento en estos momentos y es que no veo la forma de agradecerte todo lo que has hecho por mí desde el día que empezamos hasta el último día”, comienza el mensaje, mostrando una sincera apreciación por el esfuerzo y dedicación de su profesora.

La joven continúa con palabras cargadas de admiración y cariño: “Eres lo más importante y lo mejor que me llevo de toda la carrera, eres increíble, Olga. Te estaré eternamente agradecida por ello, eres mi inspiración y te admiro. Eres mi punto de referencia y quiero llegar algún día a ser como tú y no me cansaré de darte las gracias por ello”.

El mensaje finaliza con un deseo claro de mantener el contacto en el futuro, algo que muchos estudiantes sienten al finalizar sus estudios. “De verdad, muchísimas gracias”, reitera la alumna, subrayando su deseo de no perder el contacto con Olga bajo ningún concepto.

Viral

Olga, visiblemente emocionada por el mensaje, compartió sus reflexiones en redes sociales, indicando que este tipo de reconocimiento hace que todo el esfuerzo valga la pena. “A veces, por estas fechas de intensísimo trabajo, recibimos mensajes como éste. Y todo cobra sentido ¡Misión cumplida, conciencia cristalina y saludines cordiales a mis ‘haters’!”, añadió con un toque de humor.