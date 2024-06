Un niño de 9 años fue hospitalizado por fiebre y dio positivo de cocaína

El menor ingresó al hospital con neumopatía en su pulmón derecho. Al ser entrevistado por la Policía local, su padre dijo que la madre y un hermano padecen problemas de adicciones

La Justicia de la provincia de Córdoba investiga las circunstancias por las cuales un niño de 9 años dio positivo de cocaína en la madrugada de este lunes cuando cuando sus padres lo llevaron al hospital provincial del Suroeste Eva Perón por un cuadro febril. El chico continúa internado, pero se encuentra fuera de peligro, según comunicaron esta mañana las autoridades del centro de salud ubicado en la ciudad capital.

Fuentes policiales consultadas precisaron que los padres del menor lo trasladaron por sus propios medios al hospital cerca de las 0:30, debido a que tenía varias líneas de fiebre.

Una vez en el lugar, se le practicaron distintos exámenes médicos, entre ellos un dosaje de cocaína que resultó positivo. En consecuencia, el niño quedó internado en observación.

El doctor Guillermo Checchi, director del hospital Eva Perón, precisó que el menor “ingresó por una convulsión atípica”, según mencionó la familia, y a partir de ese síntoma se le practicó un “screening de sustancias y se ve que tenía eliminación de cocaína en orina”.

“Fue una sorpresa para los padres, aparentemente por una tercera persona que pudo haber hecho esto. Tratándose de un chico de esa edad puede haber consumido”, señaló Checchi en diálogo con el noticiero “Arriba Córdoba” (El Doce).

Al ser consultado por el método de ingesta de la cocaína, el profesional no pudo dar certezas pero estimó que fue “por inhalación”. Y en ese sentido, agregó: “Los padres lo trajeron por sus propios medios porque tenía un temblor raro, que ellos interpretaron como una convulsión, entonces se le hicieron todos los estudios y se determinó que tenía neumopatía en el pulmón derecho”. Y en cuanto a la cantidad que podría haber consumido, el médico no pudo brindar certezas dado que la prueba que se le hizo al niño no es cuantitativo, es cualitativo. No obstante, estimó: “Al parecer fue una ingesta importante”.

“El menor se encuentra en buen estado de salud. Permanece internado porque vino con neumopatía, que es lo que se está tratando con oxigenoterapia. Está evolucionando bien”, concluyó en diálogo con radio Cadena 3.

Según informaron fuentes policiales a este medio, el padre del menor le reveló a los profesionales que la madre del niño y otro de sus hijos tienen problemas de adicciones.

Por último, el doctor Cecchi confirmó que el niño no tenía antecedentes de ingresos a hospitales por consumo de drogas.

La investigación quedó en manos del doctor Tomás Casas, titular de la Fiscalía del Distrito Judicial N° 2, Turno 7, y por tratarse de un menor de edad también interviene la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.