Sofía Jujuy Jiménez dio los detalles de su misteriosa nueva conquista: “Me da pánico ponerle un rótulo”

La modelo volvió a apostar al amor y así lo dejó saber en una entrevista con el equipo de Socios del Espectáculo (El Trece). “Es inteligente. Puedo charlar con él de todo”, aseguró, aunque no quiso revelar su identidad.

Desde la mítica ciudad de Nueva York, Sofía Jujuy Jiménez disfrutó del banderazo que realizaron los hinchas en la previa del partido de la Selección Argentina contra Chile, el cual se llevó a cabo este lunes en Nueva York. Sumida en la emoción del momento, la modelo compartió los detalles al equipo de Socios del Espectáculo (El Trece). Sin embargo, su relato pasó a un segundo plano, cuando el panel comenzó a indagar en su nueva conquista.

Tras ser consultada por las versiones que aseguraban que Rodrigo de Paul le había “tirado los perros” en su fiesta de cumpleaños, ella se negó rotundamente. Luego Rodrigo Lussich le preguntó acerca de las declaraciones que la modelo hizo a una revista. “El fin de semana leí que te jodía, que te relacionen con gente con la que no pasa nada, porque en realidad tenés una relación de perfil bajo, una relación nueva, y la querés cuidar,” señaló el periodista en alusión a la nueva conquista de la joven. Sin escaparle al interrogante, ella afirmó: “Claro, yo siempre que veo esos títulos digo: ‘La p… madre, no me quemés’”.

Respecto a su reciente romance, Jiménez aclaró: “Estoy en otra, totalmente distinta, nada que ver con los futbolistas, conociendo a otra persona que no es de los medios, muy tranquila…”. También disipó que se tratara de alguien conocido en el ámbito público: “No es famoso, pero tampoco lo vamos a hacer famoso ahora. Ya me pasó de estar con alguien que no es conocido y de repente se le suben los humos…”.

En esa línea, sumó: “No quiero quemar con quién estoy saliendo porque, ¿viste cuando estás conociendo a alguien? A mí me pasó que estuve chongueando, conociendo gente, teniendo una cita u otra, me animé a conocer y, de repente, conocí a este que fue como… todas las otras velitas las dejé”.

Tras los comentarios de la modelo, el panelista Matías Vázquez se sumó a la charla y acotó: “Esta velita tiene algo mágico. Eso mágico que enamora a Sofi Jujuy, ¿qué es?”. Rápida, la modelo contestó: “El pibe es inteligente. Puedo charlar con él de todo. Es administrador de empresas, tiene su propia marca”, siguió.

Además, expresó que se sentía “contenta, tranquila y disfrutando”. “Estoy soltera, no estoy de novia, tampoco es que quiero ponerle ese título porque me da pánico”, señaló respecto a los inicios de su flamante conquista, con quien aseguró que viajará a Miami, donde se encontrarán para disfrutar del partido de La Scaloneta en el marco de la Copa América 2024.

Una vez más, Vázquez le consultó sobre sus preferencias en los vínculos amorosos. “Pero vos estabas experimentando ser pareja abierta, estabas abierta a nuevas experiencias en la vida, ¿te acordás?”, expresó el panelista, quien recibió una sincera respuesta por parte de Sofía.

“Yo creo que soy bastante abierta en lo general, no tengo problemas, pero si estoy en un vínculo de noviazgo y las bases son: ‘Che, esto es monogamia, estamos juntos y no metemos a nadie’, se respeta eso. Ahora, que del otro lado juegue solito con otras personas y yo no me entero, o me entero por la televisión, no está bueno”, señaló en alusión a Bautista Bello, su última pareja, con quien atravesó una separación escandalosa luego de enterarse a través de las redes sociales que le había sido infiel mientras ella se encontraba de viaje participando de la edición internacional del reality show de supervivencia, The Challenge.