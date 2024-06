Google borra las cuentas de Gmail que no se usaron en los últimos dos años

Google mantiene la política que inició a fin de 2023 y elimina las cuentas que no se hayan usado en los últimos dos años.

Lo anunció en mayo de 2023, y lo puso en práctica a fin de ese año: está borrando todas las cuentas que registren una inactividad de al menos dos años. ¿Hace dos años que no se usa esa cuenta? Se borra. La decisión la tomó la compañía para proteger a los usuarios del spam y el ransomware, según ha explicado en un comunicado: si una cuenta no se usó durante un período prolongado, es más probable que se vea comprometida, ya que es probable que quien la creó la haya abandonado y no tenga habilitada la autenticación de dos pasos, una función clave para proteger la cuenta. De hecho, las cuentas abandonadas tienen “al menos diez veces menos probabilidades que las cuentas activas de tener configurada la verificación en dos pasos”, según se puede leer en este comunicado.

Esta medida -que no afectará a cuentas de organizaciones ni instituciones educativas- repercute en los usuarios de las cuentas personales en los servicios de Google Workspace, esto es, Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar, YouTube y Fotos.

La buena noticia es que antes de eliminar la cuenta, Google enviará una serie de notificaciones avisando del hecho: es decir, tenés tiempo de recuperarla. El otro dato clave es que alcanza con entrar una vez a tu usuario para resetear el contador de inactividad: así que si tenés una cuenta de muy poco uso, pero que por algún motivo querés preservar, alcanza con que entres una vez y ya tendrás otro periodo de gracia de otros dos años.

Cómo define Google la actividad

Según explica la compañía en su sitio de soporte, “las cuentas de Google que se están utilizando se consideran activas. La actividad puede incluir las siguientes acciones que realizas al iniciar sesión o mientras tienes la sesión iniciada en tu cuenta de Google”:

Leer o enviar un correo

Usar Google Drive

Ver un video de YouTube

Compartir una foto

Descargar una aplicación

Usar la Búsqueda de Google

Usar Iniciar sesión con Google para iniciar sesión en una aplicación o un servicio de terceros.

La compañía aclara que “la actividad de la cuenta de Google se demuestra por cuenta y no por dispositivo. Puedes realizar acciones en cualquier superficie en la que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google, como en tu teléfono. Si tienes más de una cuenta de Google configurada en tu dispositivo, te recomendamos que te asegures de que cada una de ellas se utilice dentro de un periodo de dos años.”