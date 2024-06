Flor Jazmín Peña habló sobre los rumores de crisis con Nico Occhiato

A través de las redes sociales, la bailarina se sinceró con sus seguidores y habló sobre la versiones que señalaban que estaba pasando un mal momento con su pareja.

La historia de amor entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato continúa acaparando las miradas. Tras un largo tiempo encabezando la grilla de su canal de streaming, Luzu TV, la pareja logró sobrellevar diferentes obstáculos, como también decisiones que los pusieron en la cuerda floja. Pero, en esta oportunidad, todo parecía peligrar entre ambos, por lo que la joven salió a hablar.

A través de las redes sociales, la coreógrafa abrió la cajita de preguntas y les dejó a sus seguidores la oportunidad de volcar todas sus inquietudes. Una de las más llamativas fue relacionada con su vínculo amoroso: “¿Es verdad que estás peleada con Nico?”. Lejos de evadirla, la modelo se sinceró ante la cámara y desmintió cualquier versión al respecto: “Debe ser gente que no ve Luzu”.

“Porque con Nico hacemos videollamada todos los días en el programa cuando hacemos el pase de un programa al otro, y a mí se me nota todo. Si estuviese peleada, ustedes se darían cuenta, yo no puedo disimular nada”, explayó Peña en su cuenta en Instagram. En ese sentido, aseveró: “Ni en pedo estamos peleados. Desde que contamos que estamos juntos habrá salido como cinco veces que estábamos en crisis y peleados, pero ninguna de esas fue verdad”.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín

“Estamos hace muy poco tiempo como para estar en crisis. No me hubiera puesto de novia si discutiera tanto, ya no tengo 15…”, concluyó Flor Jazmín, quien aprovechó para dejarle un tierno mensaje a su pareja en ese mismo video. “Posdata: ¡lo re extraño! Ya podría ir volviendo”, escribió junto a un emoji de una carita llorando de la risa y un corazón rojo.

Cabe mencionar que las versiones de crisis en su relación causaron un gran revuelo en todas las redes tras un posteo de Ángel de Brito. En su sección de #Ángelresponde en la plataforma de Meta, el conductor de LAM (América) fue consultado por una posible pelea entre los conductores de Nadie dice nada (Luzu). Él se limitó con la información que tenía sobre el tema y tan solo se limitó a responder con una palabra: “Picaflor”.

Previamente, la pareja celebró su amor en una boda falsa realizada en el teatro Colón. La misma se dio a raíz del estreno de la tercera temporada de Bridgerton (Netflix), en la cual la pareja protagónica comenzó siendo amigos y nació el amor. La historia les llamó la atención a ambos, ya que explicaron que se asemejaba mucho a la manera en que se dio su propio vínculo amoroso, el cual confirmaron hace poco tiempo ante sus fanáticos.