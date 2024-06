Guillermina Valdés se separó de Joaquín Furriel: "Lo quiero mucho mucho"

La empresaria confirmó la separación de Joaquín Furriel, minutos después de que LAM contara la primicia. La pareja, que llevaba poco más de un año de noviazgo, finalizó su relación.

Después de casi un año de relación, extensos viajes y vacaciones juntos, Guillermina Valdés y Joaquín Furriel se separaron. La empresaria confirmó su situación minutos después de que LAM contara la primicia. “Sí, nos separamos hace un par de semanas y tenemos un vínculo súper lindo. Lo quiero mucho a Joaco, es una hermosísima persona. Terminamos en armonía, él es un sol”, comentó la expareja de Marcelo Tinelli.

Todo trascendió este jueves cuando Fernanda Iglesias anunció el final del vínculo entre la empresaria y el actor. “Hablé por teléfono con Guillermina, le escribí a ella y le dije, ‘hace bastante que no te veo en las redes con Joaquín. ¿Seguís con él?’”, comenzó diciendo la panelista.

Luego, Iglesias contó detalles de la charla que tuvo con Valdés: “Ahí me llamó, me dijo que tuvieron un año hermoso, y me dijo que no fue por la distancia, porque él está trabajando en España, que se estuvieron conociendo. Me dijo que aprovecharon todos los momentos que podían estar juntos pero no funcionó como pareja. Fue todo en armonía, y dijo ‘cualquier persona que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario’”.

Guillermina Valdes

En marzo de este año, la pareja vivía un gran momento. Debido al trabajo del actor, quien suele presentarse en diferentes festivales de cine, ambos realizaban numerosos viajes por el mundo. Así las cosas, la pareja se había mostrado en la ciudad de Brujas, en Bélgica. En su cuenta de Instagram, Guillermina subió una foto de él, con algunos emojis, carita con corazones, un corazón colorado intenso y un fueguito y por supuesto citándolo con su cuenta de Instagram, y él, publicó una foto de Valdés tomando un café en una plaza frente a una iglesia y destacó: “Atracción turística” y arrobó a la cuenta de ella.

Guillermina Valdés había comenzado la relación con el actor a poco más de un año de separarse de Marcelo Tinelli. Si bien habían mantenido la relación en privado por un tiempo, ambos decidieron blanquearla una vez que se filtró. Con este panorama, la actriz contó cómo se sentía en aquel momento. “Fue un año súper lindo, estoy con un proyecto personal hermoso, estoy inundada de amor. Yo soy muy agradecida de todo lo que vivo. Ya vamos siete meses. Conocí a la familia, son un amor. Él conoció a mis hijos mayores, se cruzaron”, contó la diseñadora de moda en una charla con Socios del Espectáculo.

En ese sentido, Valdés también resaltó que Furriel no había conocido al pequeño Lorenzo, fruto de su relación con Marcelo Tinelli: “A Lolo todavía no, lo vio una vez un ratito. Somos muy respetuosos de nuestros hijos, de los tiempos, también de los tiempos nuestros”. En ese entonces, Valdés manifestó cómo vivía el amor con Furriel: “Lo importante es estar bien, los encuentros, estar en paz con los que elegís estar, conocerse, darse ese lugar, sin ponerse etiquetas ni títulos, ni armar historias para el afuera”.

Furriel había resaltado cuáles eran las cualidades que le habían atraído de su pareja: “Siento una gran admiración por Guille. Muchísima admiración. Me da fascinación: estoy un paso más. Hay que ser madre de cuatro en estos tiempos. Es como tener 15 hace 50 años”.

Sin embargo, el actor también resaltó la importancia de que cada uno cuidara sus espacios y descartó hacer un viaje como mochileros con Valdés: “Fui mochilero muchos años. Me parece que las parejas no tienen que hacer las mismas cosas. Si buscás a alguien que sea igual que vos, se genera un vínculo narcisista. Ella es muy deportista, así que caminar en la montaña seguro que podría caminar. Mejor que yo, seguro. Igual uno tiene que cuidar sus espacios. Te diría que uno viene hace seis años cuidando sus espacios de manera un poco egocéntrica”.