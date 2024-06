Con el debut de Ramiro Moyano, Old Lions va por la recuperación ante Jockey de Salta

El equipo santiagueño, con el experimentado jugador en cancha, se presenta por el Súper 10 del NOA.

Old Lions sale a escena en busca de la recuperación al visitar a Jockey Club de Salta, en uno de los encuentros correspondientes a la 5ª fecha del Torneo Súper 10 de rugby del NOA.

El encuentro se disputará a partir de las 16 en el estadio Mario Clement, del club salteño, con el arbitraje de Iñaki Barraguirre y transmisión del streaming de Tercer Tiempo TV.

El conjunto santiagueño llega con una derrota de local ante Tucumán Rugby que lo hizo caer hasta la octava posición de la tabla con 5 puntos. Ahora buscará recuperarse ante un duro rival, que se encuentra último en la tabla con una unidad.

Este encuentro tendrá un tinte especial para el conjunto santiagueño, ya que hará su debut como titular el ex Puma, Ramiro Moyano, quien integrará la última línea. Mientras que también se presentará Gabriel Ascarate como parte del staff técnico del León.

La formación de Old Lions para este encuentro será con Francisco Palazzi, Alejandro Muñoz, Pedro Delgado; Pablo Samalea, Augusto Mendieta; Faustino Ledesma, Máximo Ruiz Melo; Aníbal Panceyra; Justino Rovarini, Carlos Coronel, Alfonso Ludueña, León Maza, Bautista Torresi, Ignacio Luna; Ramiro Moyano.

La fecha además tendrá otros encuentros: jugará Tucumán Lawn Tennis vs. Los Tarcos, Huirapuca vs. Natación y Gimnasia, Jockey de Tucumán vs. Tucumán Rugby y Universitario vs. Cardenales.