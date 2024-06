El fuerte descargo de Cande Tinelli contra quienes critican su cuerpo: “Perdón por no tener carne”

La modelo nuevamente se pronunció sobre el tema y recordó sus peores días, cuando luchaba contra la anorexia y la bulimia siendo apenas una adolescente.

Cande Tinelli abordó un doloroso tema a través de sus redes sociales. Motivada por los insistentes mensajes que recibe con frecuencia sobre su cuerpo, la modelo posteó un fuerte descargo en Instagram para reflexionar sobre el daño que puede ocasionar en las personas este tipo de apreciaciones.

En un posteo, la hija de Marcelo Tinelli subió las capturas de dos comentarios que recibió.“Qué linda. Tenés unos kilitos de más. Te queda espectacular”, texteó una seguidora. “Menos carne que Semana Santa. Nah, mentira. Sos hermosa”. Sobre estas líneas, la influencer comentó: “Yo sé cómo estoy. Yo sé cómo elijo estar. Yo sé que estoy sana. Yo sola sé que estos comentarios no me representan”.

En una siguiente publicación, Cande subió un foto suya a cuerpo completo y sobre ella replicó: “Perdón por no tener carne, por estar más rellenita. Por haberme arruinado el cuerpo con tatuajes y ser parecida a un alien. Perdón también por ser hija de alguien famoso y bueno, perdón por todo, básicamente. Un resumen de lo que leo a diario”.

Por último, la también influencer decidió contextualizar la lamentable situación con un video en el que volcó sus sentimientos. “He estado encerrada semanas en mi cuarto a oscuras vomitando cada cosa que comía y llorando. Medicada, perdiendo tiempo de mi vida siendo una pendeja y no quiero que le pase esto a la gente porque me hace mal. No lo quiero permitir”, y a esto sumó: “Lo voy a seguir diciendo porque no quiero que le pase a nadie”.