Francos cruzó al kirchnerismo: "Es ridículo ir a la Justicia cuando las cosas no te salen en el Parlamento"

El jefe de Gabinete dijo que la interpretación del kirchnerismo contra la restitución de Ganancias "es ridícula".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce del planteo del kirchnerismo, que advirtió que judicializará la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría sancionado en el paquete fiscal en Diputados. Francos dijo: "Me parece ridículo ir a la Justicia cuando las cosas no salen como querés en el Parlamento".

Francos vinculó las advertencias de Unión por la Patria contra Ganancias en lo que calificó como "su desesperación por obstruir". El jefe de Gabinete consideró que "el kirchnerismo no terminó de asimilar la derrota", en declaraciones a Clarín.

El jefe de Gabinete dijo que la interpretación del kirchnerismo contra la restitución de Ganancias "es ridícula": "No se consiguieron los dos tercios para el artículo 111 de la Ley de Bases y no se aprobó. La Corte mira todo el proceso. Me parece ridículo ir a la Justicia cuando las cosas no salen como querés en el Parlamento".

Francos mencionó el provocador video que el ex secretario de Medios K, Enrique "Pepe" Albistur, difundió en enero, que decía: "No sabemos si cae en marzo o en abril", con referencias al gobierno de Javier Milei, sin nombrarlo. El jefe de Gabinete dijo que "el kirchnerismo pensó que todo esto era muy transitorio" y criticó: "Me acuerdo del pochoclo en la playa y el: 'Esperemos a Semana Santa'. Estamos en junio con una ley aprobada siendo 38 diputados y siete senadores. Algo pasó. Hoy están más nerviosos".