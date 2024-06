En vivo: Villa Unión quiere treparse a la punta ante un necesitado Banfield

El Verdolaga sale a escena con la misión de ganarle al Taladro para ser el único líder de la zona Banda de la Liga Santiagueña.

Villa Unión y Banfield se ven las caras en uno de los encuentros correspondientes a la 8ª fecha de la zona Banda del Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

Domingo

15.30 - Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán

16.00 - Unión Santiago vs. Güemes

16.00 - Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández

16.00 - Defensores de Forres vs. Instituto Santiago

16.00 - Villa Unión vs. Banfield

Lunes

15.00 - Comercio vs. Mitre

Miércoles

16.00 - Sarmiento vs. Atlético Clodomira

16.00 - Central Córdoba vs. Estudiantes