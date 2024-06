Coty Romero y Nacho Castañares confirmaron su amor en las redes: la foto del romance

Los competidores que supieron destacarse en la edición de Gran hermano 2022 causaron revuelo entre sus seguidores tras lucirse juntos ante las cámaras.

Pese a que intentaron negarlo completamente, el amor de Coty Romero y Nacho Castañares quedó al descubierto ante el ojo público. Los rumores comenzaron a fines de mayo, cuando un video de ambos a los besos en un boliche causó revuelo entre los fanáticos. De esta manera, se volvieron en el centro de atención en el ciberespacio, donde sus actividades fueron observadas en detalle por los internautas.

En ese sentido, la correntina decidió esclarecer su vínculo con su excompañero de la edición pasada de Gran Hermano 2022 (Telefe). Luego de varias idas y venidas ante la prensa, la joven utilizó su cuenta secundaria de Instagram para compartir una fogosa postal con el español. Mientras ella miraba al lente de la cámara, al muchacho solo se le podía observar la nuca y uno de sus inconfundibles tatuajes en la parte trasera de la oreja, lo cual disipó las dudas entre los usuarios al consultarse si se trataba de él.

La imagen se volvió viral en poco tiempo, por lo que los usuarios no tardaron en comentar al respecto. “Bueno, bueno. Después nos decían que mentíamos”, escribió la cuenta del Ejército de LAM al encontrar la publicación de la exparticipante del reality, la cual recibió un sinfín de reacciones por parte de los usuarios en la plataforma X, previamente conocida como Twitter.

“Todo lo que queríamos de Marculi, lo da Coty y Nacho”, escribió una persona en alusión a la pareja conformada por Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, mientras que otros expresaron su alegría por el flamante vínculo amoroso. “Me parece genial que no se escondan”, “Que viva el amor”, “Triunfó el shipp”, “Amamos esta pareja”, “Necesito que filmen su romance porque me encantan juntos”, “Siempre fue ahí”, fueron algunas de las reacciones destacadas del momento.

Cabe mencionar que a inicios de junio, Romero brindó una entrevista al ciclo de Ángel de Brito, quien le brindó sus felicitaciones por su relación. “No, no hay noviazgo”, expresó la joven al respecto, cuyas palabras no fueron tomadas en serio por el conductor. “A mí no me mientas. Mentile a (Santiago) del Moro”, lanzó el periodista respecto a la figura que lidera el certamen en el cual supo destacarse.

En un intento de definir su relación con Castañares, ella expresó: “Nosotros somos amigos que nos estamos conociendo”. Ante sus palabras, las panelistas del equipo señalaron que se “conocen hace mil años”, a lo cual ella explicó que si bien convivieron “pasó mucho tiempo de esa convivencia”. También señaló: “No nos importa mucho lo que puedan llegar a decir. Entonces nos mostramos porque sabemos lo que está sucediendo”.

Sosteniendo esa misma línea, Coty se atajó: “Nosotros estamos solteros, solos hace un tiempo. Los dos pasamos por cosas difíciles y no hablo de la relación que él tuvo con la Tora, sino de tiempo pasado. Yo la consideraba una amiga y mucha gente puede decir que está mal lo que estoy haciendo, pero una no elige qué sentir. Además, mis amigas realmente son las que conozco desde los 4, 6 años…”. A su vez aprovechó para poner un límite entre la expareja de su compañero y ella, con quien generó un gran revuelo luego de que no asistiera a la celebración de cumpleaños después de haber quedado afuera de la lista de invitados. “Igual no hubiera ido. Había mucha gente que no me caía del todo bien”, comentó.

En otra parte de la entrevista volvió a asegurar que no existía tal romance con Nacho, y lo hizo siempre con una misteriosa sonrisa. “No hay nada. A mí tampoco me gustaría empezar una relación en este momento de mi vida, que tengo muchos proyectos, mucho laburo, gracias a Dios. Estoy muy enfocada en eso. Creo que ninguno de los dos quiere. Y el día que surja, si es que surge, vemos”, sentenció en ese entonces.