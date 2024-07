Programaron la novena fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El noveno capítulo del certamen local comenzará el viernes.

La Mesa Directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol diagramó la disputa de la novena fecha del Torneo Anual que comenzará este viernes con el choque entre Mitre y Yanda y que tendrá la siguiente programación:

ZONA CAPITAL

VIERNES 5

15, Mitre vs. Yanda (Predio Produnoa a puertas cerradas)

DOMINGO 7

16, Estudiantes vs. Comercio (solo público local)

MIÉRCOLES 10

16, Central Córdoba vs. Unión Santiago (Predio de El Zanjón a puertas cerradas)

ZONA BANDA

DOMINGO 7

16, Agua y Energía vs. Central Argentino (solo público local)

16, Clodomira vs. Villa Unión (solo público local)

16, Banfield vs. Vélez de San Ramón (solo público local)

ZONA ROBLES

DOMINGO 7

16, Instituto Santiago vs. Independiente de Beltrán (cancha de Central Argentino, solo público local)

16, Unión de Beltrán vs. Atlético Forres (solo público local)

16, Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández (solo público local)