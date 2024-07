Scaloni: “Vamos a esperar para ver si Messi puede jugar”

El entrenador del seleccionado argentino habló en la previa del choque de este jueves ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa después de la sanción de un partido que recibió por parte de la Conmebol, en el marco de la previa al cruce de los cuartos de final de la Copa América 2024 contra Ecuador. El defensor del título todavía no sabe si podrá contar con el liderazgo de su estrella, Lionel Messi, por lo que esa será una de las preguntas que le harán al oriundo de Pujato.

"Vamos a esperar un par de horas y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor. Ayer tuvimos buenas sensaciones y nos tomaremos este día para definir al equipo. En base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos. Cuando ha jugado Leo, también lo han Julian y Lautaro. Altera que no juegue Leo, intentaremos que esté. Después, si no está, buscar lo mejor para el equipo. Hoy hablaré con él, me parece justo que se tome su tiempo y entrene lo que sea posible", declaró Scaloni, quien estuvo acompañado por Alexis Mac Allister.

Las molestias en el recto anterior de la pierna derecha de Messi hicieron saltar las alarmas tras el segundo partido ante Chile y lo marginaron del tercero frente a Perú, aunque hoy se entrenó a la par, mejor que ayer. De todas maneras, ese indicio no es suficiente para confirmar la titularidad de la Pulga en el NRG Stadium de Houston. Su participación dependerá pura y exclusivamente de él, va a analizar cómo se siente en las próximas horas.

Cuando le preguntaron sobre la chance de apostar por el doble nueve con Lautaro Martínez, quien se mostró encendido y podría ganarse un lugar a fuerza de goles, y Julián Álvarez, el DT acotó: "Puede ser, como no. Ya jugaron juntos contra este rival. Tomaremos la decisión después del entrenamiento de hoy. No descartamos nada porque han funcionado bien y es una opción. Lautaro está en un muy buen momento, aprovechó su oportunidad y me pone muy contento. Los dos están bien, esperemos que mañana continúe esa racha. Estamos satisfechos con sus aportes".

El otro dato a tener en cuenta es que Ángel Di María sería de la partida independientemente de lo que pase con el capitán. Después se verá en qué posición. Por otro lado, si el DT se decide por el Fideo y el delantero de Inter Miami desde el arranque, más Lautaro o Julián, quien iría al banco sería Nicolás González y el mediocampo estaría conformado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y uno más, y ahí es donde llega el otro interrogante: el entrenador está entre Enzo Fernández y Leandro Paredes.

La Selección Argentina afronta este encuentro con el objetivo de levantar su decimosexta Copa América y liderar en solitario el palmarés que ahora comparte con Uruguay, pero antes deberá hacer frente a una competente selección ecuatoriana que consiguió dejar fuera a una México campeona de la Liga de Naciones Concacaf.

"No creo en las estadísticas, están para romperse. Esperemos de nuestra parte que no. Ecuador es un equipo bien trabajado, tiene buenos jugadores y un buen entrenador. Es uno de los equipos buenos de la Copa América. Tiene posibilidades reales de poder luchar la Copa América. No hay partidos iguales, por más que hayamos jugado hace poco", destacó.

Por su parte, consultado sobre los candidatos en esta Copa América, el DT opinó: "Es un torneo de altísimo nivel, con selecciones que están muy bien. Cualquiera puede llegar tranquilamente a la final y competir con los mejores del mundo. Ayer se vio un partido de gran nivel en Colombia-Brasil. Uruguay también está haciendo las cosas muy bien, no sorprende. Por lo que se veía, iba a ser así".

La respuesta de Scaloni a su suspensión en la Copa América 2024

"A todos les gusta estar, especialmente cuando uno es el entrenador. La situación es extraña, intentaremos que no vuelva a suceder. No me pasó solo a mí. Necesito estar cerca de mis jugadores, a pesar de que el cuerpo técnico lo hizo maravillosamente bien", resaltó.

Las quejas por los arbitrajes en la Copa América 2024 y la supuesta "ayuda" a la Selección Argentina

"En las redes cualquiera puede escribir lo que sea. En Qatar dijeron lo mismo. Cuando uno gana, la gente tiende a decir que favorecen al que va ganando. Yo no lo creo así. Los árbitros se pueden equivocar, son seres humanos. Hay jugadas, incluso con el VAR, que son recontra finas. Todavía no tenemos la tecnología que usan en Europa. Sigue estando el error humano, más allá de que esté el VAR. Siempre va a estar y lo descarto por completo", se sinceró.

La probable formación de la Selección Argentina ante Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martínez o Lionel Messi, Julián Álvarez o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.